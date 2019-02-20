СБУ блокировала масштабный механизм финансирования "ЛНР"

Финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории.

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли и пресекли деятельность масштабного механизма финансирования террористической организации «ЛНР».

Как сообщается на сайте СБУ, оперативники установили, что на оккупированной части Луганской области действует мощная финансовая организация, которая обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

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«Финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. Злоумышленники совершали операции через Интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения», - говорится в сообщении.

Так, сотрудники СБУ задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы схемы открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил 170 млн грн.

При этом из полученных за оказание услуг денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый «бюджет» «ЛНР».

«Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников «финансистов» правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам. В настоящее время заблокированы счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций», - отметили в СБУ.

Руководитель финансового учреждения заочно уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной финансовой деятельности.