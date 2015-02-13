Шокин поручил проверить деятельность всех региональных прокуроров во время Революции Достоинства

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, такое поручение Шокин дал сегодня на оперативном совещании относительно состояния досудебного расследования уголовных производств, связанных с расследованием преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, а также выполнением органами прокуратуры требований Закона Украины «Об очищение власти». В совещании приняли участие прокуроры областного уровня и военные прокуроры.

Открывая совещание, генеральный прокурор выразил свое категорическое неудовольствие состоянием расследования преступлений совершенных против участников мирных акций протеста 2013-2014 годов.

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Шокин поставил перед областными прокурорами задачу в максимально сжатые сроки добиться законного и качественного результата в расследовании уголовных производств, касающихся событий Революции Достоинства, расследование коррупционных преступлений, а также преступлений, совершенных бывшими высокопоставленными чиновниками.

С целью достижения эффективности и результативности в расследовании уголовных правонарушений указанной категории Шокин также поручил областным прокурорам в недельный срок провести соответствующие проверки в отношении роли каждого подчиненного прокурора в период событий, которые происходили на Майдане.

«Нужно в каждом отдельном случае провести служебное расследование относительно роли работников областных и других прокуратур за весь период Революции Достоинства. Проверьте всех, кто, возможно, был причастен к преследованиям. Никто не должен избежать ответственности. В первую очередь, выявить лиц из числа руководителей областного уровня, а не «стрелочников», - сказал Шокин.

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Также во время совещания обсуждался вопрос эффективности выполнения прокуратурой Указа президента Украины «О дополнительных мерах по обеспечению проведения частичной мобилизации в 2015 году».

В связи с этим Шокин поручил областным прокурорам подготовить график дежурства работников прокуратур в военкоматах.

Кроме того, на совещании обсуждались и другие вопросы, в частности, выполнение органами прокуратуры требований Закона Украины «Об очищении власти» пути оптимизации структуры и штатной численности прокуроров всех уровней. В связи с чем были даны соответствующие поручения областным прокурорам.

Ранее УНИАН сообщал, что Шокин заявил, что берет на себя ответственность за расследование преступлений против Майдана.