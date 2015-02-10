Шокин заявил, что берет на себя ответственность за расследование преступлений против Майдана

14:20, 10 февраля 2015
Политика
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Виктор Шокин заявил, что берет на себя ответственность за расследование преступлений против Майдана.

lb.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Верховной Рады.

По словам Шокина, в Генпрокуратуре создана группа следователей, которые занимаются делами, связанными с преступлениями против Майдана. Он отметил, что не курировал это направление, поэтому не знает деталей расследования, однако это будет приоритетом в его работе.

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“Я беру на себя ответственность, что эти преступления будут расследованы в полном объеме и направлены в суд”, - подчеркнул Шокин.

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