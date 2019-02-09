Сегодня во всем мире празднуют день рождения стриптиза (18+)
9 февраля считается во всем мире "днем рождения" эротического танца с раздеваниями - стриптиза. В этот день в 1893 году танцовщицы легендарного французского кабаре «Мулен Руж» впервые разделись на сцене перед публикой.
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История стриптиза
Несмотря на то, что история современного стриптиза насчитывает немногим более 100 лет, традиции танца с обнажением существовали сотни и тысячи лет назад - в Древнем Египте, в Античной Греции и на Ближнем Востоке.
Первое исполнение стриптиза в современном понимании этого слова стало кульминацией вечеринки парижских студентов, отдыхавших в «Мулен Руж». В ходе неформального конкурса красоты танцовщицы Манон Лавиль и Сара Браун обнажились на сцене, что было неслыханно дерзким поступком по меркам того времени.
Девушек арестовала полиция, они были оштрафованы на 100 франков. Парижане устроили в защиту смелых танцовщиц массовые протесты.
Тем временем, откровенный танец начал приобретать популярность как в Старом, так и в Новом Свете. Уже в том же году его исполняли девушки во взрослых заведениях Чикаго.
Стриптиз пережил две мировых войны и западную сексуальную революцию, укоренившись в современной культуре.
Сегодня его можно увидеть на теле- и киноэкранах. Стриптиз пародируют, по нему даже проводят соревнования. Исполнителями танца сегодня могут быть как женщины, так и мужчины.
Стриптиз в Украине
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В Советском Союзе, как известно, секса не было. Со стриптизом страна также испытывала большие проблемы. Свободное развитие культуры стриптиза началось в Украине лишь с обретением ею независимости.
Тем не менее, за минувшие десятилетия украинские танцоры совершили настоящий прорыв, продвинув стриптиз-культуру в массы. На сегодня практически в каждом облцентре Украины можно найти по меньшей мере один крупный стриптиз-клуб, а в столице их несколько. Танцоров приглашают для участия в массовых мероприятиях без детей.
Популярность также обрел пол денс – спортивный танец на пилоне с элементами стриптиза.
Кроме того, с конца 90-х годов в Украине начали проводить чемпионаты по стриптизу, где лучшие танцоры соревнуются за первенство. Освещением таких мероприятий неоднократно занимались, в том числе, и корреспонденты УНИАН.