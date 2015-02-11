Утром в Донецке обстреляли автостанцию "Центр", есть жертвы (фото)

Как сообщает радио "Свобода" со ссылкой на соцсети, обстрел произошел около 6.20. На кадрах с места событий видно сгоревшие автобусы.

По предварительным данным, снаряды попали в автобусы №26 и №24. Автобусы сразу вспыхнули. Есть раненые и погибшие, в настоящее время информация уточняется.

На место происшествия сразу приехали российские журналисты.