Утром в Донецке обстреляли автостанцию "Центр", есть жертвы (фото)

09:50, 11 февраля 2015
Общество
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В Донецке боевики обстреляли автостанцию "Центр", в результате чего по меньшей мере 4 человека погибли, пятеро ранены.

В Донецьку обстріляли автостанцію @euromaidan

Как сообщает радио "Свобода" со ссылкой на соцсети, обстрел произошел около 6.20. На кадрах с места событий видно сгоревшие автобусы.

 

По предварительным данным, снаряды попали в автобусы №26 и №24. Автобусы сразу вспыхнули. Есть раненые и погибшие, в настоящее время информация уточняется.

Наразі їх точна кількість невідома / @666_mancer

На место происшествия сразу приехали российские журналисты.

REUTERS

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