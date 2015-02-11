Утром в Донецке обстреляли автостанцию "Центр", есть жертвы (фото)
09:50, 11 февраля 2015Общество
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В Донецке боевики обстреляли автостанцию "Центр", в результате чего по меньшей мере 4 человека погибли, пятеро ранены.
В Донецке обстреляли автостанцию / @euromaidan
Как сообщает радио "Свобода" со ссылкой на соцсети, обстрел произошел около 6.20. На кадрах с места событий видно сгоревшие автобусы.
REUTERS
По предварительным данным, снаряды попали в автобусы №26 и №24. Автобусы сразу вспыхнули. Есть раненые и погибшие, в настоящее время информация уточняется.
Сейчас их точное количество неизвестно / @666_mancer
На место происшествия сразу приехали российские журналисты.
#Донецк, АС "Центр" после обстрела утром 11/02/15 #russianukrainianwarpic.twitter.com/1YQ4C2UarI
- Necro Mancer (@666_mancer) February 11, 2015
#Донецк,АС Центр, обстрел утром 11/2/15. "не знаю о кол-ве погибших,но крови оч много,попало в аптеки и в 11 автобус" pic.twitter.com/dE8yX8bFwl
- Necro Mancer (@666_mancer) February 11, 2015
REUTERS
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