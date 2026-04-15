'Они не придут нам на помощь': Трамп сделал новое заявление о НАТО

Президент США прогнозирует, что его стране, по-видимому, не стоит рассчитывать на поддержку со стороны Альянса.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что военно-политический союз НАТО не пришел на помощь Соединенным Штатам, когда они в этом нуждались. Соответствующий пост 15 апреля он опубликовал в социальной сети Truth Social.

При этом президент США предположил, что Альянс не придет на помощь стране и в будущем.

"НАТО не пришло нам на помощь и не придет нам на помощь в будущем", – отметил он.

Заявления Трампа по поводу НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп уже не впервые критикует НАТО за то, что страны-члены блока отказались участвовать в его войне с Ираном. Несколько дней назад президент США заявил, что"нужно пересмотреть НАТО", "потому что их не было рядом с нами". Мол, теперь он "очень разочарован".

А в начале апреля в интервью The Telegraph прозвучало заявление Трампа о выходе США из состава НАТО. Отвечая на вопрос о возможном пересмотре членства, он заявил: "О да, я бы сказал, что это выходит за рамки пересмотра", фактически поставив под сомнение непоколебимость американского присутствия в организации. "Я никогда не был под влиянием НАТО. Я всегда знал, что они – бумажный тигр, и, кстати, Путин это тоже знает", – сказал он.

По мнению командующего армией Нидерландов генерала Онно Айхельсхайма, Трамп делает "неразумные" заявления в отношении НАТО. Он подчеркнул, что публичные сомнения в приверженности Альянсу вредят его единству. Несмотря на критику, генерал выразил уверенность, что США все же выполнят свои обязательства перед союзниками. Впрочем, Айхельсхайм согласился, что европейские страны должны больше инвестировать в собственную безопасность.

