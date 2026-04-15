РФ и непогода оставили без электроснабжения жителей 7 областей: где хуже всего со светом

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру нескольких областей Украины. В результате боевых действий и обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях временно остаются без света, сообщили в Министерстве энергетики.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", – заверили в ведомстве.

В Минэнерго добавили, что из-за непогоды без света остаются семь населенных пунктов в Сумской области. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

Вместе с тем в энергетическом ведомстве отметили, что отключений света по графикам в среду не планируется. Энергетики также призвали украинцев, по возможности, экономно использовать электроэнергию с 18:00 до 22:00.

"Это помогает снизить нагрузку на систему", – пояснили в энергетическом ведомстве.

В ночь на 15 апреля россияне нанесли удары по ряду областей, в результате чего есть погибшие и раненые, а также значительные разрушения.

Среди ключевых целей вражеских дронов и ракет остаются энергетические объекты. Впрочем, несмотря на систематические вражеские атаки, благодаря усилиям энергетиков, международной помощи и импорту дефицит электроэнергии, по состоянию на середину марта, удалось сократить до 1 ГВт.

В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев в начале апреля отметил, что дефицит электроэнергии вырос из-за сокращения импорта электроэнергии, а также отмены льготных цен на газ для когенерационных установок, производящих электроэнергию на фоне ремонтной кампании на АЭС. Он добавил, что при солнечной погоде дефицит будет меньше благодаря использованию солнечных электростанций, но только днем, а в утренние и вечерние часы сохраняется высокая вероятность отключений света для населения по графикам в большинстве регионов.

