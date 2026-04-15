В 'ПриватБанке' вырос евро: свежий курс валют на 15 апреля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 43,86 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 15 апреля, снизился на 10 копеек и составляет 43,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 35 копеек и составляет 51,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,10 гривни, а евро – по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 43,86 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос – до 51,81 гривни.

НБУ установил на 15 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,50 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,33 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла сразу 58 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 19 февраля – 51,26 грн/евро).

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 2 копейки и составляет 43,75 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 24 копейки и составляет 51,57 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,80 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: