Названы имена актёров, которые сыграют в фильме 'Властелин колец: Охота на Голлума'

Кинокомпания Warner Bros. раскрыла актерский состав будущего фильма "Властелин колец: Охота на Голлума".

Как пишет издание Variety, режиссер картины Энди Серкис сыграет Голлума. 86-летний британский актер Иэн Маккеллен возвращается к роли Гэндальфа, а Элайджа Вуд сыграет своего персонажа Фродо Бэггинса.

Также Ли Пейс появится на экране в роли Трандуила.

К слову, в фильме будут и новички. В частности, подтвердились слухи, что звезда "Титаника" Кейт Уинслет сыграет роль Маригол, а звезде "Белого лотоса" Лео Вудолл досталась роль Халварда.

Ирландский актер Джейми Дорнан сыграет персонажа Страйдера.

Кстати, выход фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" запланирован на 17 декабря 2027 года. Детали сюжета пока не подтверждены, но поговаривают, что действие будет происходить между событиями "Хоббита" и "Братства Кольца". К сценариям оригинальной трилогии Френ Уолш и Филиппа Бойенс присоединились Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу.

