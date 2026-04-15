'Я не был вовлечен в это дело': Трамп впервые отреагировал на поражение Орбана на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии и отметил, что ему нравится Петер Мадяр. Его слова передает журналист ABC News Джонатан Карл.

"Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями – он хороший человек", – цитирует он Трампа.

Президент США также заявил, что не знает, изменились бы результаты голосования в Венгрии, если бы Орбана приехал поддержать он лично, а не вице-президент США Джей Ди Венс

"Он (Орбан, – УНИАН) значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор – хороший человек", – заявил Трамп.

Президент США также похвалил Петера Мадяра, который победил Орбана на этих выборах. В частности, Трамп напомнил, что Мадяр ранее был членом партии Орбана и имеет схожие взгляды на иммиграцию.

"Я думаю, что он будет хорошим премьером", – сказал Трамп.

Выборы в Венгрии: что известно

Напомним, накануне выборов в Венгрии администрация Трампа активно поддерживала кандидатуру действующего премьера Виктора Орбана. В частности, накануне выборов президент США заявил, что Вашингтон "с нетерпением ждет возможности инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря продолжению лидерства Орбана".

Между тем аналитики отмечают, что результат выборов в Венгрии стал личным поражением Трампа. В частности, CNN пишет, что администрация Трампа приложила чрезвычайные усилия, чтобы поддержать лидера националистов на последнем этапе предвыборной кампании.

В то время как Bloomberg пишет, что поражение Орбана повлияет также и на позиции движения MAGA, которое активно поддерживает Трампа. Обозреватель издания Лионель Лоран отметил, что результат выборов в Венгрии выходит далеко за пределы этой страны, поскольку ставит под сомнение тезис о том, что подобная политическая модель неизбежно укрепляется и расширяется.

