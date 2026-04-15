ЕС призвал страны G7 досрочно предоставить Украине €45 миллиардов кредита, – Euractiv

Брюссель пока не готов выполнить свои обязательства перед Киевом на сумму 90 миллиардов евро.

Европейский Союз призывает западных партнеров досрочно предоставить Украине кредит в размере 45 миллиардов евро, чтобы облегчить финансовое положение Киева до того, как будут выделены средства в рамках более масштабной европейской программы.

Как сообщают источники Euractiv, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис во время визита в Вашингтон на этой неделе будет призывать министров Японии, Великобритании и США ускорить выплаты по так называемому кредиту Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

ЕС уже полностью выплатил свою долю в размере 18,1 млрд евро по этому кредиту, который был согласован группой западных стран G7 в 2024 году и обеспечен за счет замороженных активов российского центробанка, хранящихся в брюссельском депозитарии Euroclear. Примерно 7 млрд евро по этой схеме еще не выплачено – речь идет о деньгах Японии, Великобритании и США.

Домбровскис, который на этой неделе находится в США для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, намерен провести встречи с министрами G7 в среду и четверг этой недели. Также у него запланированы двусторонние переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом в среду и министром финансов Украины Сергеем Марченко в четверг.

Ранее уходящий в отставку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал беспроцентный кредит ЕС для Киева на сумму 90 млрд евро. Петер Мадяр, который 12 апреля одержал убедительную победу над Орбаном на выборах, 13 апреля заявил, что отменит вето Будапешта на предоставление кредита, обеспеченного долгосрочным бюджетом блока.

Однако европейские чиновники предупреждают, что из-за внутренней политики Венгрии и незавершенности оформления документов ЕС кредит может быть выплачен только в начале мая. По прогнозам, Украина столкнется с нехваткой денег на госрасходы в середине июля.

По оценкам Европейской комиссии, общие потребности Украины в финансировании бюджета и Вооруженных Сил на 2026 и 2027 годы составляют около 135 млрд евро. Брюссель также работает над тем, чтобы побудить других международных партнеров, в частности G7, покрыть 45 млрд евро этого бюджетного дефицита, из которых на данный момент обеспечено лишь около 15 млрд евро.

В течение ближайших двух лет Украина должна получить от Евросоюза 90 миллиардов евро, из которых две трети направят на военную помощь, остальные 30 млрд евро – на бюджетные расходы.

Несмотря на поражение Орбана в Венгрии, в колоде путинских друзей в Европе есть еще один козырь – премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он так же может наложить вето на предоставление финансовой помощи Киеву, как и его венгерский коллега.

