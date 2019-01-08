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Журналисты узнали, как изготавливается в Украине один из самых дорогих деликатесов - икра улиток (видео)

12:20, 08 января 2019
Общество
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Улиточную икру "поэтично" называют "Жемчужины Афродиты" / скриншот

Журналисты узнали, как изготавливается в Украине один из самых дорогих деликатесов в мире - улиточная икра, цена которой составляет примерно 150 долларов за 100 граммов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Улиточную икру изготавливают в маленьком селе на Днепропетровщине. Яйца средиземноморской улитки называют "Жемчужины Афродиты".

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Отмечается, что улитка откладывает икру в малых дозах – примерно чайную ложку, что составляет около четырех граммов.

30-граммовая баночка икры стоит 1200 гривен, а за границей она дороже минимум вдвое. 99% украинской икры покупают люксовые рестораны и магазины Европы и США.

Как сообщал УНИАН, в Украину сотнями килограммов завозят контрабандную черную икру из Китая, выдавая ее за уникальную каспийскую черную икру. Нелегальная и опасная продукция пользуется значительным спросом на украинских рынках и в ресторанах.

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Теги: #Днепропетровщина