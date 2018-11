Всемирно известный украинский танцор опубликовал фото Путина и пообещал "защищать его своей энергией и любовью"

Подписчики такую позицию Полунина не подержали.

Известный на весь мир украинский танцор и актер Сергей Полунин необычным образом отреагировал на поздравления подписчиков с днем рождения.

На своей странице в Instagram Полунин опубликовал фото российского президента Владимира Путина и написал, что хотел бы направить ему все добрые пожелания.

"Я хочу воспользоваться этим днём и направить все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это не правильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребёнком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью", - написал танцор.

Подписчики такую позицию Полунина не подержали. Под постом появилось множество комментариев, в том числе и на английском языке, осуждающих танцора. Однако некоторые предположили, что аккаунт актера могли взломать.

Читайте такжеПутин – вор: российские школьники запустили антикремлевский челлендж (фото)

"Восхищаюсь Вашим талантом, гордилась Вами, но сейчас мне стыдно, что вы украинец", "Ой, а я думал, что у вас есть мозг. Ошибся", "Относиться к людям с любовью и уважением не означает принять диктатора и убийцу с распростертыми объятиями! Надеюсь, вы понимаете, что совершили огромную ошибку!", " С тризубом на руке не стыдно такое писать?", "Я надеюсь, что вас взломали или угрожали, чтоб вы написали такое", "Уверен, что взломали", "Пожалуйста, не становитесь марионеткой", - пишут в комментариях.

Нашлись и те, кто поддержал танцора. "Ужас. Что тут творится, сколько желчи.."отписка! отписка! Вы вообще интервью с ним смотрите? Давно известно, что Путин у него в кумирах. Ничего шокирующего в его словах я не увидела", "Безумству храбрых поем мы песню!! Браво! Вы как ледокол ломаете все стереотипы!", - поддержали актера комментаторы.

Справка УНИАН. Сергей Полунин - всемирно известный артист баллета. Стал широко известен после выхода танцевального видео на хит ирландского певца Hozier "Take Me to Church". Видеоработу оценил и сам певец. Недавно Полунин снялся в клипе Hozier на песню "Movеment", в которой танцору даже посвященны строки.

Он также сыграл в фильмах "Красный воробей", "Восточный экспресс", "Щелкунчик и четыре королевства" и других.