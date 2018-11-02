Путин отказал российской партии, которая просила помиловать Сенцова

В Кремле пообещали приобщить обращение российской партии к просьбе Сенцова о помиловании, если он ее подаст.

Президент России Владимир Путин отказался рассматривать вопрос о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова без его личного обращения.

Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба российской партии "Яблоко", которая обращалась к Путину с просьбой о помиловании.

"Право помилования - исключительная прерогатива президента, Конституция России не ограничивает президента в этом праве. Призываем не бояться осуществить этот шаг, важнейший с гуманитарной, правовой и политической точек зрения", - говорилось в обращении.

В ответе на обращение у Путина заявили, что президент РФ не будет рассматривать вопрос о помиловании Сенцова без его личного обращения и представления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, где удерживается политзаключенный.

"При поступлении в адрес президента РФ ходатайства о помиловании осужденного Сенцова О.Г. и представления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа обращение бюро партии "Яблоко" о помиловании Сенцова О.Г. будет приобщено к этим материалам", - говорится в ответе путинского чиновника.

Читайте такжеНе волнуйтесь, я выжил: Сенцов написал письмо правозащитникам

"Такой ответ говорит о том, что президент снимает с себя ответственность за решение очень важного политического и, самое главное, гуманитарного вопроса - сохранения жизни человека, обвинения в адрес которого политически мотивированы", - прокомментировала письмо из администрации Путина председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, в дальнейшем его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Его содержат в колонии "Белый медведь" на Ямале. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Сенцов написал заявление о намерении с 6 октября прекратить голодовку. Режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.