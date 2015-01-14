Боевики прекратили обстрел нового терминала Донецкого аэропорта

Такие данные по состоянию на 21:00 обнародованы на странице медиацентра АТО в Facebook.

"После обострения обстановки в первой половине дня, новый терминал аэропорта, который защищают наши военнослужащие, в 16.00 еще раз был подвергнут обстрелу из стрелкового оружия и вооружения танка. После нанесения удара в ответ, обстрел прекратился", - говорится в сообщении.

"С тех пор, по состоянию на 21.00, боевики огонь не открывали. Новый терминал находится под контролем украинских военных", - отметили в медиацентре АТО.

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В то же время, согласно информации, в 19 часов террористы обстреляли из "Градов" населенный пункт Пески вблизи аэропорта.

По данным медиацентра, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной.

"За период с 6 до 18 часов сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования 57 раз обстреляли позиции наших военных. Боевики по-прежнему, открывают огонь из тяжелого вооружения - танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

"В течение дня под огонь террористов попали 25 населенных пунктов и позиций наших военных вблизи них", - зазанчилы в медиацентре АТО.

"Уже второй день подряд сложная ситуация в районе донецкого аэропорта и ближайших к нему населенных пунктов, а также на Дебальцевском направлении", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в течение суток в аэропорту Донецка ранены шесть украинских военных.