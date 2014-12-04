В Украине запретят все фильмы с Охлобыстиным

23:18, 04 декабря 2014
Общество
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Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) намерено отменить прокатные удостоверения фильмов с участием российского актера Ивана Охлобыстина

ТСН

Об этом сообщил вице-премьер - министр культуры Украины Вячеслав Кириленко в своем Твиттере.

"Прокатные удостоверения для всех фильмов с Охлобыстиным будут отменены Госкино: какое-то уважение к самим себе должно же у нас быть!" – написал Кириленко.

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