В Украине запретят все фильмы с Охлобыстиным
23:18, 04 декабря 2014Общество
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Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) намерено отменить прокатные удостоверения фильмов с участием российского актера Ивана Охлобыстина
Госкино запретит все фильмы с Охлобыстиным / ТСН
Об этом сообщил вице-премьер - министр культуры Украины Вячеслав Кириленко в своем Твиттере.
"Прокатные удостоверения для всех фильмов с Охлобыстиным будут отменены Госкино: какое-то уважение к самим себе должно же у нас быть!" – написал Кириленко.
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Прокатні посвідчення для усіх фільмів із Охлобистіним будуть скасовані Держкіно: якась повага до самих себе мусить же у нас бути!
— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 4 Грудень 2014
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