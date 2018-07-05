Горбатюк опроверг заявление о запрете строить Музей Революции достоинства

По его словам, постановление прокурора запрещает до завершения следственных и судебных процедур изменять места совершения преступления - на проезжей части Институтской, где погибали люди и находились подозреваемые в убийствах правоохранители.

Начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк опровергает информацию относительно постановления о якобы запрете строить Музей Революции достоинства на ул. Институтской в Киеве.

Как сообщил в комментарии УНИАН Горбатюк, прокурор в уголовном производстве по расследованию убийств на ул. Институтской во время Евромайдана выдал постановление, запрещающее изменять ландшафт в местах совершения преступлений.

"Это в связи с делом об убийствах на улице Институтской. То есть, прокурор выдал в рамках полномочий постановление об обеспечении сохранности вещественных доказательств, а именно - обстановки места происшествия, места совершения преступления до завершения следственных и судебных процедур. То есть для завершения проведения следственных экспериментов, которые проводят повторно или в связи с новыми данными, полученными следствием, или в связи с решением суда о проведении дополнительных следственных действий. Соответственно, запрета музей строить - ничего подобного нет и не может быть. А выдано постановление на определенный период времени до завершения следственных действий, не изменять ландшафт в местах совершения преступлений на улице Институтской", - заявил он.

По словам Горбатюка, запрет касается только места совершения преступления на ул. Институтской - в местах гибели людей и пребывания подозреваемых в убийствах правоохранителей.

"Там планируется, я так понял, музейный комплекс. На самом проезжей части будут меняться памятники или стелы. Рядом планируется музей. Музея не касается запрет, поскольку там не совершались убийства", - сказал он.

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В то же время Горбатюк сообщил, что точного действия срока предписания в постановлении нет, но завершить следственные действия планируется через 2-3 месяца.

"Оно (предписание - УНИАН) выдавалось уже дважды. Ранее - еще в 2015 году, а сейчас раз, в 2018 году, было обновлено. Буквально где-то неделю или две назад. Там точной даты (окончания действия предписания - УНИАН) нет, есть "до завершения следственных действий". То, что запланировано на сегодняшний день, - планируем через 2-3 месяца завершить. Может, быстрее, если ничего нового не возникнет, если ничего не помешает в эти сроки уложиться", - заявил начальник Департамента спецрасследований.

Горбатюк также отметил, что на совещании с представителями семей героев Небесной сотни, где обсуждалась эта ситуация, присутствовал директор Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло.

Как сообщал УНИАН, директор Музея Революции достоинства ранее заявил в СМИ, что 4 июля получил предписание от Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на Институтской.

«Фактически постановление запрещает какие-либо действия: от изменения объектов, запрета на снос малых архитектурных форм до запрета насаждений», - сказал Пошивайло.

Справка УНИАН. 16 марта 2017 года в Украине вступил в силу закон о мерах по обеспечению чествования подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни. Территория, которая будет охвачена строительством и обустройством мемориально-музейного комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства, будет состоять из нескольких земельных участков коммунальной собственности, а также части земельного участка государственной собственности, находящегося в постоянном пользовании госпредприятия «Гостиница «Украина».

Победителем конкурса на лучший проект Музея Революции достоинства стал проект представителей немецкого архитектурного бюро Kleihues+Kleihues Gesellschaff von Architekten.