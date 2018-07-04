ГПУ запретила строительство музея Революции Достоинства на улице Институтской

Музей Революции Достоинства получил предписание от департамента спецрасследований Генпрокуратуры.

Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры выдал предписание о запрете строительства музея и мемориала на улице Институтской в центре Киева.

Об этом рассказал директор музея Игорь Пошивайло, пишет "Громадське радио".

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По его словам, Музей Революции Достоинства сегодня, 4 июля, получил предписание от департамента спецрасследований Генпрокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на Институтской.

«Фактически постановление запрещает любые действия: от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений», - отметил Пошивайло.

Напомним, 20 февраля в Киеве объявили результаты Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства".