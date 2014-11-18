Более 175 тысяч жителей Донбасса остаются без жилья, воды, газа и света
15:43, 18 ноября 2014Общество
2
Донецкой ОГА осуществляется постоянный мониторинг разрушенных и поврежденных объектов в результате вооруженного конфликта.
REUTERS
Более 170 тыс. жителей Донбасса остаются без жилья, воды, газа и электроэнергии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеМэр Донецка просит Яценюка пересмотреть решение по Донбассу
«Донецкой ОГА осуществляется постоянный мониторинг разрушенных и поврежденных объектов в результате вооруженного конфликта. Сейчас без жилья, воды, газа и электроэнергии остаются 176 тысяч жителей региона», - заявил он.
«По оперативным данным, с августа этого года восстановлены 4 тыс. 284 объекта на сумму свыше 31 млн грн», - добавил Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter