Боевики «ЛНР» оставили без газа, света и воды более 10 населенных пунктов

Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

В частности, под обстрел из “Градов”, артиллерии и минометов попали населенные пункты Станица Луганская, Крымское, Счастье, Трехизбенка и Троицкое.

«В Трехизбенке один из артиллерийских снарядов боевиков взорвался на частном дворе и тяжело ранил 43-летнюю женщину - ей оторвало ногу. Раненую госпитализировали», - сообщает Москаль.

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В ряде населенных пунктов в результате боевых действий повреждены системы жизнеобеспечения. В частности, в городе Счастье боевики залпом из “Града” перебили газопровод, оставив без газа Счастье и несколько соседних сел, которые находятся на контролируемой «ЛНР» территории. За несколько часов ремонтные бригады устранили повреждения и восстановили газоснабжение.

По состоянию на сегодняшнее утро полностью без газа и электроэнергии в Луганской области остается Трехизбенка, без газа - Кряковка, Сокольники и Чернухино, без электроэнергии - Новоалександровка (Попаснянского района), Калиново-Борщеватое, Горск-Ивановка и частично Станица Луганская и Пшеничная, без центральной воды - Крымское, Новотошковка, Нижняя и Верхняя Ольховка.