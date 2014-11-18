Боевики по приказу руководства сбрасывают тела своих погибших в штольни шахт

В Дебальцево Донецкой области тела погибших боевиков и российских военных сбрасывают в штольни шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«По оперативной информации, несколько десятков тел террористов и российских военных, погибших на протяжении последнего времени в районе Дебальцево, по приказу руководства террористических группировок было сброшено в штольню одной из частных шахт, которая после этого была взорвана», - сказал он.