Боевики на Луганщине сбросили погибших российских солдат в копанку и взорвали ее - активисты

В Луганской области найдено еще одно вероятное место захоронения российских воинов и наемников, которые принимали участие в боевых действиях на территории региона.

Об этом УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

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По его словам, «члены организации «Правое Дело» из города Красный Луч сообщили, что у них в городе за два километра от шахты 4-бис есть копанка, в которую в течение трех недель сбрасывали тела погибших российских воинов и наемников, а также местных террористов». «Эти тела были в камуфляже, с георгиевскими ленточками, некоторые с шевронами казачьей национальной гвардии (РФ). Позавчера, 5 октября, эту копанку подорвали», - рассказал Снегирев.

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По его мнению, «так не по-христиански руководители террористических организаций скрывают, как масштабы гибели среди боевиков в целом, так и масштабы собственно российской интервенции».

«То, что происходит сейчас на Донбассе с российскими солдатами, Союз солдатских матерей России назвал мясорубкой. Те воины и наемники, которым повезло, возвращаются домой тяжело ранены, с тяжелыми контузиями. Матерям погибших солдат не говорят, где и за что положили головы их дети. Они даже не могут по-христиански их похоронить»,- подчеркнул Снегирев.