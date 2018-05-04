Винниччина вошла в тройку лидеров по количеству подписанных деклараций с семейными врачами

В течение месяца жители Винницкой области подписали 188 997 тысяч деклараций.

Уже месяц украинцы имеют возможность определиться с медицинским сопровождением. Кампания «Врач в каждую семью» активно внедряется во всех регионах Украины.

За это время более два миллионы пациентов подписали декларации с врачами. Об этом сообщается на сайте Винницкой ОГА.

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В течение месяца жители Винницкой области подписали 188 997 тысяч деклараций. Поэтому Винничина заняла третье место среди других областей. В лидерах также Харьковская область – 230 тысячи 652 декларации – она занимает первое место по количеству деклараций, вторая позиция принадлежит Киеву. На четвертом месте – Донецкая область 177 тысяч 759 деклараций и на пятом месте – Днепропетровская область свыше 168 тысяч деклараций.

Чтобы помочь людям в выборе врача, в регионах проводят ярмарки здоровья, размещают информацию о врачах в соцсетях.