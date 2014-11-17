В сети появилось видео, как военную технику из России перебрасывают в сторону Украины

В интернете появилось видео колонны российской военной техники, которая, якобы, движется из Ростова-на Дону в направлении Донбасса.

На видео заметно, как по трассе едут армейские грузовики, перевозящие танки.

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Ранее группа «Информационное сопротивление» сообщала, что в Алчевске отмечается концентрация живой силы и боевой техники, складирование материально-технических средств (боеприпасов, продовольствия и других предметов снабжения), получаемых из России.