Боевики стягивают вооружение в Горловку и Алчевск – ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

«В районе н.п. Горловка развернуто новое бандформирование (командир - «Боцман»). На данный момент формирование ограничено в бронетехнике и артиллерии (общее количество бронетехники – до 12 единиц, включая 3 танка, и до 4 установок РСЗО). Однако руководство бандформирования заявляет, что ожидает серьезное усиление как боевиками, так и тяжелым вооружением через Макеевку», - сообщае ИС.

По данням группы, в Горловке боевики распространяют слухи о том, что скоро «отобьют» Углегорск. Возможно, боевики распространяют дезинформацию с целью заставить украинское командование ослабить позиции на других участках Дебальцевского плацдарма.

Читайте такжеРоссийско-террористические войска перебрасывают артиллерию в район Ясиноватой - ИС

Кроме того, Алчевск уже фактически превращен в тыловую базу террористов.

«Отмечается концентрация живой силы и боевой техники, складирование материально-технических средств (боеприпасов, продовольствия и др.предметов снабжения), получаемых из России. Также данный населенный пункт является своеобразной «зоной отдыха» для боевиков, прибывающих на время в город с переднего края». – сообщает ИС.