В Запорожье устанавливают модульные дома для переселенцев из зоны АТО (фото, видео)

В Запорожье начали устанавливать модульные дома для переселенцев из зоны АТО.

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Вчера, 10 ноября, в Запорожье доставили комплектующие для домов модульного типа. В городе будет создан стационарный городок для вынужденных переселенцев из зоны АТО.