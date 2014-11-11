В Запорожье устанавливают модульные дома для переселенцев из зоны АТО (фото, видео)
10:37, 11 ноября 2014Общество
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В городе будет создан стационарный городок для вынужденных переселенцев.
В Запорожье доставили комплектующие для домов модульного типа / Фото УНИАН
В Запорожье начали устанавливать модульные дома для переселенцев из зоны АТО.
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Вчера, 10 ноября, в Запорожье доставили комплектующие для домов модульного типа. В городе будет создан стационарный городок для вынужденных переселенцев из зоны АТО.
Модульный городок для переселенцев из Донбасса начали собирать в Запорожье
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