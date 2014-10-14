Немецкие инженеры собирают модульные дома для переселенцев в Харькове

Об этом рассказал Радио Свобода начальник участка ОДО «Спецстрой-3» Виталий Ганжа.

«Вот этот, что мы сейчас собираем рассчитан на четыре семьи. Там восемь спальных комнат, четыре санузла, четыре душевых каждой семье отдельно. Есть еще модули в два, три раза длиннее и больше, но о них пока ничего не могу сказать, мы их изучаем и учимся собирать у наших коллег», - рассказал Ганжа.

Городская власть надеется, что в этих домах сможет перезимовать более 400 вынужденных переселенцев.

Читайте такжеПризнание груза гуманитарной помощью происходит в течение суток - МинсоцполитикиПо словам Виталия Ганжи, эти мобильные дома сделаны из экологических материалов с использованием энергосберегающих технологий. На вид - это белые пластиковые дома, но инженеры говорят, это только на вид. Немецкие мобильные дома очень теплые, потому что состоят из так называемых «сэндвич-панелей», которые имеют несколько слоев.

«Сделаны по принципу термосов - не выпускают тепло, но и не пропускают холод, это главная их задача. Отапливаться эти домики будут электрическими конвекторами», - говорит Виталий Ганжа.

В харьковской мэрии планируют сдать комплекс модульных домов для вынужденных переселенцев 20 декабря, чтобы люди смогли встретить в комфортных условиях Новый год. Что же касается сборки самих модулей, то как уверяют инженеры, их собирают, как конструктор.

В комплекте этого дома есть душевые комнаты, санузлы, кухни, мебель для спален, кровати, стулья, столы, шкафы. Больше времени требуют подготовительные работы по проведению инженерных коммуникаций: площадку, где будут стоять дома, засыпают щебнем. К каждому дому проведут канализацию, воду и электричество. Во дворе домов обустроят детские площадки, неподалеку расставят и контейнеры для мусора.

Оборудование для домов передается Харькову в рамках немецкой гуманитарной помощи, первые десять грузовиков которой разгрузили в городе вчера.