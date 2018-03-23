Кто стоит за Савченко: журналисты собрали мнения политиков о таинственных покровителях Надежды (видео)

Народные депутаты и политические обозреватели называют бывшую летчицу завербованным агентом ФСБ и человеком Виктора Медведчука.

Команду Надежды Савченко составляют люди, которые работали с ней, создавали ее образ и, возможно, подталкивали на определенные шаги.

Однако кто они, известно далеко на все и не всем, говорится в сюжете ТСН.

Народные депутаты и политические обозреватели называют бывшую летчицу завербованным агентом ФСБ и человеком Виктора Медведчука. Рядом с Надей всегда ее сестра Вера – она ездила на все судебные заседания в Россию, а сегодня сопровождала задержанную депутатку от ВР к зданию СБУ. При этом младшая Савченко постоянно с кем-то говорила по телефону, рассказывала в трубку, что происходит, и, возможно, слышала советы, что делать дальше и озвучивала услышанное Наде.

О том, что депутат Савченко слушается кого-то очень профессионального ее коллеги заметили уже давно. Все речи политика всегда четко рассчитаны на протестную аудиторию, а ее 12-секундный ролик "Ба-бах!" называют настоящим политтехнологическим прорывом. Нардепы говорят, что освобожденная из плена военная слишком быстро превратилась в искусного оратора и получила немалые деньги на политическую деятельность.

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"Очевидно, с ней очень серьезно поработали. Я с ней общалась в зале не один раз и знаю, как она говорит обычно. Это сложно сопоставимые предложения. Ей трудно сформулировать свою мысль", - утверждает Виктория Сюмар.

"Я видел первые выступления Надежды после возвращения из тюрьмы и все ее ролики во время Майдана. Сам человек за такой короткий срок не может так быстро изменить свою модель поведения", - намекает на профессиональную помощь неизвестных кураторов нардеп Сергей Рудик.

Сергей Пашинский считает, что за Надей стоят российские спецслужбы, а завербовали украинку в плену. "К сожалению, она была завербована, и, к сожалению, она сейчас четко работает на страну-агрессора. По деталям. По деталям. Как только она вышла из плена, первое что она сделала – проехала по Западной Европе и США с одним месседжем: Украине нельзя давать оружие", - говорит он.

Эту версию поддерживают многие политики, но и не исключают, что деньги Савченко дает не ФСБ, а Виктор Медведчук – кум президента РФ Владимира Путина. "Там идет финансирование Медведчука, целенаправленная финансовая поддержка", - считает советник главы МВД Зорян Шкиряк.

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"Я думаю, она точно связалась с людьми, которые ей навязали мнение, что она должна спасти Украину, даже если ей нужно пойти на непопулярные и очень рискованные шаги. Относительно финансирования, то ни для кого не секрет, что Медведчук был причастен", - убежден нардеп Владимир Парасюк.

Якобы именно на эти деньги Савченко сняла офис в центре Киева на 150 квадратов, цена которого минимум 3 тысячи долларов в месяц. Кстати, собственником помещения является собственник офиса Михеила Саакашвили в соседнем доме. Под куполом ходит и четвертая версия, и она говорит, что на самом деле помогает Савченко владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев. В телефонном разговоре с ТСН он эту версию опровергать не стал. "Свое видение картины и действий – я с ней делился. В частных беседах", - заявил он. Сейчас Мураев платит и за профессиональных адвокатов для Савченко.