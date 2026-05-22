В Сербии нашли захоронение с золотой диадемой: одна деталь удивила археологов

В бронзовом веке Дунай был важным коридором для обмена людьми, идеями и технологиями между Балканами и Центральной Европой.

В Сербии археологи обнаружили древние захоронения с золотой диадемой и человеческими зубами, которые помогли изменить представления о хронологии бронзового века на Балканах.

Исследователи из Института археологии Сербии провели новые радиоуглеродные анализы находок из трех захоронений - Ваюга-Песак, Голокут-Визич и Шлюнкара-Земун. Результаты показали, что некоторые захоронения значительно древнее, чем предполагали ученые, пишет Ecoticias.

Особое внимание исследователей привлекла гробница в районе Шлюнкара-Земун, где возле черепа была найдена золотая диадема с декоративной перфорацией и отверстиями для крепления. Подобные украшения могли свидетельствовать о высоком статусе умершего человека.

Однако главной сенсацией стали не золотые артефакты, а три человеческих зуба, которые ученые использовали для радиоуглеродного датирования. Именно они позволили уточнить возраст захоронений и поставить под сомнение прежнюю хронологию раннего и среднего бронзового века в Сербии.

Что рассказали захоронения

Самое древнее захоронение обнаружили в Ваюга-Песаке на берегу Дуная. Анализ зуба показал, что могила относится к периоду между 2663 и 2474 годами до нашей эры, то есть ей около 4600 лет. Археологи считают, что это может означать более раннее появление некоторых культурных традиций, чем считалось до сих пор.

В могиле была похоронена взрослая женщина в согнутом положении вместе с керамической чашей и кувшином. Новая датировка также указывает на более тесные связи региона с культурой Сомогивар-Винковци и Карпатским бассейном.

Еще одна гробница – Голокут-Визич – относится уже к среднему бронзовому веку. Захоронение датировали периодом между 1880 и 1699 годами до нашей эры. Ученые считают, что эта находка поможет лучше понять развитие так называемой Ватинской культурной группы вдоль Дуная.

Что говорят результаты исследования

Исследователи подчеркнули, что Дунай в бронзовом веке был важным коридором для обмена людьми, идеями и технологиями между Балканами и Центральной Европой. По их словам, новые данные позволяют точнее восстановить карту древних контактов задолго до появления письменности.

Археологи отметили, что золото в подобных захоронениях указывает на престиж и социальный статус, однако именно зубы дают возможность установить точное время событий. По мнению ученых, несколько хорошо датированных образцов способны серьезно изменить представления о развитии древних культур на Балканах.

