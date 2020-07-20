Персональные данные более 20 миллионов пользователей VPN оказались в открытом доступе

Среди этих данных были электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса пользователей, данные о моделях их смартфонов и идентификаторы устройств.

Исследовательская команда vpnMentor обнаружила открытый сервер и персональные данные более 20 миллионов пользователей VPN.

Данные принадлежали пользователям приложений UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, пишет НВ.

Похоже, что приложения на открытом сервере имеют общего владельца и разработчика в Гонконге. Исследователи утверждают, что сервер был "полностью открыт и доступен, предоставляя доступ ко всем частным данным пользователя".

Среди этих данных были электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса пользователей, данные о моделях их смартфонов и идентификаторы устройств.

"Отсутствие базовых мер безопасности в неотъемлемой части продукта кибербезопасности не просто шокирует. Это также показывает полное игнорирование стандартных практик VPN, которые подвергают своих пользователей риску", - сказал ведущий автрор исследования Ноам Ротем.

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Специалисты отмечают, что интернет-пользователи должны избегать бесплатных услуг VPN, чтобы не стать жертвами подобных утечек. Дело в том, что бесплатные VPN-решения обеспечивают минимальный уровень анонимности и защищенности сетевого трафика.

"VPN - отличный и очень рекомендуемый способ обеспечения вашей безопасности, особенно когда вы находитесь в общедоступной сети Wi-Fi или работаете удаленно из дома или офиса, но вам нужно доверять более крупной VPN-компании. Это как автомобильная страховка, вам нужно платить за VPN, это должна быть небольшая абонентская плата каждый месяц", - заявил СМИ эксперт по технологиям Тревор Лонг.

Полученные данные могут в дальнейшем использоваться для спама, фишинговых рассылок или шантажа.

Как сообщал УНИАН, ранее специалисты обнаружили новую шпионскую программу под видом программы для общения Welcome Chat, которая похищает данные пользователей.

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