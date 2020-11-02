Проблема затрагивает разные версии ОС - начиная с Windows 7 и заканчивая недавними стабильными сборками Windows 10.

Специалисты команды Google Project Zero сообщили об опасной уязвимости нулевого дня в Windows. При этом, Microsoft планирует устранить проблему только в следующем месяце, когда будет выпущено плановое обновление безопасности.

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Как сообщает 3D News, речь идёт об уязвимости CVE-2020-17087, которая связана с работой одной из функций Windows Kernel Cryptography Driver (cng.sys) и относится к категории багов переполнения буфера.

Исследователи отмечают, что данная уязвимость активно используется злоумышленниками на практике.

Так, уязвимость нулевого дня в Windows эксплуатировалась вместе с уязвимостью CVE-2020-15999 в браузере Google Chrome. Ее также обнаружили несколько дней назад. Хакеры использовали уязвимость для выполнения вредоносного кода внутри браузера, тогда как уязвимость Windows делает возможным выход за пределы песочницы Chrome с последующим выполнением кода на уровне системы.

Проблема затрагивает разные версии программной платформы, начиная с Windows 7 и заканчивая недавними стабильными сборками Windows 10. Исправление для CVE-2020-17087 должно быть выпущено Microsoft 10 ноября вместе с плановым обновлением безопасности. Что касается уязвимости Chrome, то она уже была устранена.

Что такое уязвимость нулевого дня

В сфере кибербезопасности проблема, или уязвимость нулевого дня (Zero-day / 0day) - это уязвимость ПО, которая еще неизвестна пользователям или разработчикам. Против нее еще не разработаны механизмы защиты.

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Автор: Дмитрий Захаров