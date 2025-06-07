Археологи обнаружили алтарь в форме лягушки и гравированную каменную плиту, известную как стела.

Археологи обнаружили останки трех городов майя в джунглях Петен в Гватемале: они находятся на расстоянии около 5 километров друг от друга и расположены в форме треугольника.

Как пишет Live Science, города были заселены в период, который археологи называют "средним доклассическим", который произошел примерно между 1000 и 400 годами до н. э. Они были заселены примерно до 1100 лет назад, когда многие города майя в регионе рухнули.

Отмечается, что самым важным из трех городов является место, которое археологи называют "Лос Абуэлос", что означает "дедушки и бабушки". Это название происходит от двух каменных скульптур, найденных на этом месте: одна из них изображает мужчину, а другая - женщину. Считается, что они изображают предков тех, кто жил на этом месте.

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По мнению учених, город, возможно, был церемониальным центром для тех, кто жил в этом районе. Лос Абуэлос процветал в периоды среднего доклассического периода (1000 г. до н. э. - 400 г. до н. э.) и позднего доклассического периода (400 г. до н. э. - 300 г. н. э.), прежде чем был заброшен и вновь заселен в период позднего классического периода (600–900 г. н. э.).

В заявлении Министерства культуры и спорта Гватемалы в переведенном заявлении говорится, что в нем есть астрономический комплекс со зданиями, расположенными таким образом, чтобы солнцестояния и равноденствия можно было точно регистрировать. На месте были найдены останки человеческого захоронения, а также останки двух кошек, керамические сосуды, раковины и наконечники стрел.

Интересно, что археологи обнаружили алтарь в форме лягушки и гравированную каменную плиту, известную как стела. После того, как майянская надпись на стеле будет расшифрована, она может предоставить больше информации о месте и людях, которые там жили.

"Еще один недавно найденный город, который археологи назвали "Петнал", имеет пирамиду высотой 33 метра. Верхушка пирамиды плоская и имеет комнату, в которой хранятся остатки фресок на ее стенах. Красный, белый и черный цвета фресок все еще можно увидеть, но необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, что именно изображено на фресках", - сказано в заявлении.

Отмечается, что Петнал, вероятно, был политическим центром. Там также был найден алтарь в форме лягушки. Лягушка воспринимается как символ плодородия и возрождения в мифологии майя. Такие алтари были найдены и в других местах обитания майя и, предположительно, использовались в ритуалах.

Третий, недавно найденный город, который археологи окрестили "Камбраяль", имеет сеть каналов, которые берут начало в водохранилище на вершине дворца, говорится в заявлении. Основной целью каналов, возможно, было удаление отходов. Меган О'Нил, доцент кафедры истории искусств в Университете Эмори, которая не участвовала в раскопках, сказала:

"Особенно интересно узнать о месте Лос-Абуэлос. Каменные скульптуры, найденные на месте, "особенно трогательны и похожи на многие другие примеры того, как люди майя делали подношения важным скульптурам и общались со своими предками, взаимодействуя со скульптурами из прошлого".

Она отметила, что было важно, чтобы археологи нашли остатки неповрежденных керамических сосудов во время своих раскопок. В прошлом этот регион был сильно разграблен, и керамика, изготовленная древними майя, была вывезена и продана на международном рынке.

"Новые находки могут помочь восстановить связь предметов в частных и музейных коллекциях с местами их происхождения и хранения, помогая вернуть память к этой керамике, к этим местам и к народу майя, живущему в этом регионе и по всему миру", - добавила О'Нил.

Интересно, что открытия трех городов, наряду с другими недавно найденными местами в регионе, были сделаны группой археологов из Словакии и Гватемалы. Они были частью Археологического проекта Уашактун (PARU), который ищет руины майя недалеко от города майя Уашактун. С 2009 года PARU обнаружил 176 мест, хотя только 20 были раскопаны.

Новости об изучении майя

Скелеты, найденные в руинах древнего города Копан в Гондурасе, дали ключи к разгадке краха цивилизации майя. Город, который теперь является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, процветал в классический период майя между третьим и десятым веками нашей эры.

Предыдущие исследования показали, что на протяжении четырех столетий он был крупным городом-перекрестком, соединяющим нижнюю часть Центральной Америки с Южной Америкой.

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