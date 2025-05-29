Было обнаружено, что предковое население народа Копана взаимодействовало с северными регионами, включая регионы Мексики и Белиза.

Скелеты, найденные в руинах древнего города Копан в Гондурасе, дали ключи к разгадке краха цивилизации майя. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что Копан, который теперь является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, процветал в классический период майя между третьим и десятым веками нашей эры.

Предыдущие исследования показали, что на протяжении четырех столетий он был крупным городом-перекрестком, соединяющим нижнюю часть Центральной Америки с Южной Америкой.

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"В 426 или 427 году нашей эры город стал свидетелем основания королевской династии, которая просуществовала около 400 лет", - говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

Интересно, что раскопки на руинах до сих пор были сосредоточены на королевской гробнице, где правители, вероятно, были похоронены вместе с жертвенными животными. Но генетическое происхождение людей древнего Копана оставалось неясным.

Новое геномное исследование показало, откуда, скорее всего, пришло это население, и засвидетельствовало, что город "резко сократился" около 1200 лет назад.

Исследователи оценили геномы семи человеческих останков, раскопанных на археологическом объекте Копан, включая человека, который, возможно, был правителем древнего города. Анализ также включал данные ДНК из древних поселений майя в Северной, Центральной и Южной Америке, которые уже были опубликованы в предыдущих исследованиях.

Важно, что впервые было выявлено происхождение и динамика населения древнего города в классический период, что проливает больше света на крах цивилизации.

Было обнаружено, что предковое население народа Копана взаимодействовало с северными регионами, включая регионы Мексики и Белиза. То, что народ майя имел связи с теми, кто жил в центральных высокогорьях Мексики, в прошлом было лишь теорией. Анализ указал на сильную геномную связь людей из руин Копана с современными майя, включая современное население Анд, Бразилии и Аргентины.

Отмечается, что еще одним ключевым выводом исследования является то, что численность населения цивилизации майя значительно сократилась в поздний классический период. Этот результат соответствует периоду, когда другие классические города майя также были заброшены, говорят исследователи. Ученые пишут:

"Примерно в то же время в Андах также наблюдается спад. Тем не менее, численность населения в Андах восстановилась в более поздние периоды, возможно, связанная с подъемом и расширением цивилизации инков".

При этом снижение плотности населения привело к окончательному краху классической цивилизации майя, заключили они. Это было между IX и XI веками, период, отмеченный частыми сильными засухами, которые способствовали гражданским конфликтам, социальной нестабильности и окончательному краху.

"Оценки эффективной численности населения указывают на ее снижение в конце классического периода, когда классическая цивилизация майя пережила масштабную дестабилизацию и крах", - сказано в исследовании.

Новости об исследовании майя

В Белизе обнаружили огромное количество древних сооружений для ловли рыбы, созданных прямыми предками майя. Эти сооружения могли ловить достаточно рыбы, чтобы прокормить до 15 000 человек в год: они состояли из сети каналов и прудов, которые направляли рыбу в районы, где ее можно было легко поймать.

Охотники-собиратели построили эти сложные сети около 4 000 лет назад, в архаический период, когда люди в регионе еще не занимались сельским хозяйством в больших масштабах.

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