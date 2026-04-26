Ученые раскололи камень возрастом 445 миллионов лет и обнаружили там нечто невероятное

Ученые просветили рентгеновскими лучами кусочек древней породы – размером едва ли с половину рисового зернышка, и обнаружили там 20 микроскопических окаменелостей, представляющих восемь различных видов, один из которых совершенно новый для науки.

Как пишет ecoportal.net, порода была найдена в Сычуаньском бассейне в Китае, собрана в 2018 году и датирована 445 миллионами лет назад – накануне массового вымирания в позднем ордовике, второго по масштабу вымирания за последние полмиллиарда лет.

При этом осколок содержал 20 окаменелостей, представляющих восемь видов, пять родов, четыре семейства и три отряда.

Организмы, сохранившиеся внутри, – это радиолярии – одноклеточные планктонные организмы, которые строят сложные раковины из кремнезема. Они до сих пор встречаются в океанах, дрейфуют у поверхности и опускаются на морское дно после смерти. Найти их целыми в возрасте 445 миллионов лет – уже необычно. Но найти такое количество, такое разнообразие, в такой небольшой выборке – это поистине уникальный случай.

При этом один из восьми видов ранее никогда не был описан. Исследователи назвали его Haplotaeniatum wufengensis, добавив новую ветвь к генеалогическому древу семейства радиолярий.

Почему эти окаменелости сохранились в целости

Окаменелости такого возраста редко сохраняются настолько хорошо. Сотни миллионов лет давления, тепла и химических изменений, как правило, превращают тонкие микроскопические структуры в размытые пятна или тени. Эти радиолярии сохранились, потому что как их внешняя, так и внутренняя структура были полностью заключены в битум и заполнены им, что зафиксировало их на месте и защитило от медленного стирания геологического времени.

Рентгеновские лучи вместо кислоты

На протяжении большей части истории микропалеонтологии изучение ископаемых, заключенных в породе, означало разрушение породы. Стандартный подход включает растворение окружающего материала кислотой – эффективный, но необратимый процесс, не всегда успешный с такими маленькими или хрупкими образцами. Все, что повреждено в процессе, исчезает навсегда.

Однако в этот раз ученые пошли другим путем. Образец был доставлен в синхротрон Австралийской организации ядерной науки и технологий в Мельбурне, где мощный рентгеновский аппарат за считанные секунды создал подробные трехмерные сканы ископаемых – без извлечения их из породы.

