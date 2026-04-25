Ученые 'оживили' древнее существо возрастом 24 тысячи лет, которое смогло размножиться

Образец был заморожен в сибирской мерзлоте, датируемой поздним плейстоценом.

Ученые возродили микроскопический организм возрастом 24 тысячи лет из сибирской вечной мерзлоты, что дало новое представление о том, как жизнь может выдерживать экстремальные условия в течение огромных промежутков времени. Об этом пишет Fox News.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology, ученые определили, что этот организм является коловраткой - крошечным многоклеточным животным, которое часто встречается в пресноводных средах и известно своей необычной выносливостью.

Образец был заморожен в сибирской мерзлоте позднего плейстоцена, периода, который закончился около 11 700 лет назад. По словам исследователей, окружающая почва, богатая льдом, известная как формация Едома, помогла сохранить организм в стабильном, замороженном состоянии на протяжении десятков тысяч лет.

"После осторожного размораживания коловратки в контролируемых лабораторных условиях исследователи наблюдали, что она восстановила нормальные биологические функции. Организм не только снова стал активным, но и смог размножаться бесполым путем, что свидетельствует о том, что его клеточные структуры остались невредимыми, несмотря на прошедшие тысячелетия", - добавили в Fox News.

В издании объяснили, что процесс, позволивший коловратке выжить, известен как криптобиоз - биологическое состояние, при котором метаболическая активность замедляется почти до нуля. Это позволяет некоторым организмам выдерживать экстремальные условия, в частности низкие температуры, обезвоживание и дефицит кислорода.

"Древние микробы, в частности вирусы, также сохранились в мерзлоте и, как правило, их легче возродить благодаря их более простой структуре. В некоторых экспериментах ученые реанимировали вирусы, которые после размораживания оставались способными инфицировать клетки-хозяева, хотя ни один из них не был связан с заболеваниями человека", - подчеркнули в материале.

По словам ученых, эти результаты обращают внимание на отдельную проблему: из-за того, что повышение глобальной температуры ускоряет таяние вечной мерзлоты, микробы, которые длительное время находились в состоянии покоя, могут попасть за пределы контролируемых лабораторных условий, что порождает новые вопросы относительно потенциальных рисков для окружающей среды и здоровья.

Ранее ученые обнаружили озеро, отрезанное от мира миллионы лет назад. По словам ученых, подледниковые озера настолько изолированы, что их воды выполняют роль природных капсул времени.

Также сообщалось, что ученые обнаружили на дне моря загадочный "золотой шар", который оказался чем-то необычным. Ученым удалось установить, что это не инопланетное яйцо или губка, а реликт огромной глубоководной анемоны.

