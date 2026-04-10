Давно такого не было: ученые открыли новый остров в океане

Его случайно обнаружили недалеко от побережья Антарктиды.

Во время обычной антарктической экспедиции группа ученых случайно обнаружила в океане до сих пор неизвестный остров. Об этом сообщает Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия).

Отмечается, что международная экспедиционная группа исследовала северо-западное море Ведделла в Антарктике на борту ледокола Polarstern в начале февраля этого года. Ученых интересовало сокращение объемов льда с шельфового ледника Ларсена в последние годы.

Во время экспедиции погода испортилась, и капитан ледокола решил переждать шторм в защищенной от ветра бухте у острова Жуанвиль. Однако по дороге туда исследователи увидели то, чего не ожидали.

"На нашем маршруте морская карта показала территорию с неизвестной опасностью для навигации, но было непонятно, что это такое и откуда взялась информация", – рассказал один из участников экспедиции, специалист по подводному картографированию Саймон Дройттер.

По его словам, глядя в иллюминаторы, команда увидела странный айсберг, который выглядел каким-то слишком грязным.

"При ближайшем рассмотрении мы поняли, что это, вероятно, скала. Затем мы изменили курс и направились в этом направлении, и становилось все более очевидным, что перед нами остров!" – хвастается исследователь.

При ближайшем рассмотрении было установлено, что остров имеет длину около 130 метров, ширину 50 метров и выступает из воды примерно на 16 метров.

Ученые так и не поняли, кто и когда обозначил на картах остров как неизвестную опасную зону. Но понятно, почему его раньше не замечали на спутниковых снимках: с высоты его почти невозможно отличить от многочисленных айсбергов, дрейфующих вокруг.

Поскольку это новый, ранее неизвестный остров, ему еще только предстоит дать название.

