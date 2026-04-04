Колибри оказались заядлыми алкоголиками, но это им не мешает, – ученые

Эти маленькие птички пьют спиртное каждый день и в значительных, как для их веса, количествах.

Миниатюрные птички колибри ежедневно потребляют значительные дозы этанола вместе с нектаром, но при этом не проявляют никаких признаков опьянения. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science.

Авторы работы проанализировали 147 образцов нектара из 29 видов цветущих растений в ботаническом саду. Используя ферментативный анализ, они обнаружили этанол в 48% всех проб. Средняя концентрация в "положительных" образцах составляла 0,016% по массе, максимальная – 0,056%. Для сравнения: это в сотни раз ниже, чем в пиве или вине, но колибри потребляют нектар в огромных объемах – до двух масс своего тела в сутки.

Именно в этом заключается ключевой акцент исследования: колибри регулярно употребляют алкоголь, но не демонстрируют признаков опьянения. Исследователи подчеркнули, что эти маленькие птицы ежедневно получают дозу этанола, эквивалентную 1,3–1,9 "стандартного напитка" (бокалов вина или кружек пива) для человека, если пересчитать на массу тела. Однако птицы остаются ловкими и точными в полете. Ученые объясняют это высокой толерантностью организма птиц к спиртному: колибри и даже медоносные пчелы легко переносят гораздо более высокие концентрации этанола без каких-либо проявлений интоксикации.

"Колибри и медоносные пчелы переносят гораздо более высокие концентрации этанола, чем обнаруженные здесь, без проявлений явного опьянения. Таким образом, эти опылители, вероятно, обладают физиологическими механизмами, позволяющими им эффективно метаболизировать низкие, но широко распространенные количества этанола, содержащиеся в нектаре", – говорится в исследовании.

Этот вывод основан на предыдущих экспериментах, в которых колибри охотно пили искусственный нектар с 1% этанола, не изменяя поведения.

"Полученная расчетная доза этанола, скорректированная с учетом массы тела, для этих опылителей является значительной, примерно сопоставимой с одним алкогольным напитком, выпитым человеком весом 70 килограммов в течение дня", – пишут исследователи.

Для крошечных колибри весом 4–5 граммов это означает, что за день они "выпивают" условно столько же спиртного, сколько человек употребляет с одним кружком пива или рюмкой водки.

Исследование также выявило слабую связь между концентрацией сахара в нектаре и уровнем этанола: чем слаще нектар, тем чаще в нем появляется алкоголь из-за естественного брожения. Самые высокие показатели зафиксированы у кактусовых (семейство Cactaceae) – до 0,024% в среднем.

Как писал УНИАН, некоторые животные могут спать лишь "наполовину". Например, дельфины могут "отключать" только одно полушарие мозга, синие рыбы, вероятно, отдыхают во время движения, а лягушки-быки остаются предметом научных дискуссий. Отдельные виды, такие как плодовые мушки, способны обходиться минимальным количеством сна без значительного влияния на продолжительность жизни.

Также мы рассказывали, что японские ученые в течение 20 лет клонировали одну и ту же мышь, создав более 1200 генетических копий и доведя процесс до 58-го поколения. Несмотря на внешнюю стабильность первых десятков поколений, со временем в геноме накапливались мутации, что привело к резкому падению жизнеспособности и вымиранию линии. Исследование показало, что повторное клонирование имеет естественные пределы, поскольку генетические ошибки накапливаются значительно быстрее, чем при естественном размножении.

Вас также могут заинтересовать новости: