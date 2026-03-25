Скрытый мир под Антарктидой может затопить прибрежные города: ученые составили карту

Новая карта самого южного континента Земли – Антарктиды – впервые с невиданной детализацией показала подледниковый мир, открыв данные, которые помогут ученым лучше понять изменения климата и их последствия, в частности оценить риски возможного затопления прибрежных городов.
Как пишет NewsWeek, несмотря на то, что площадь Антарктиды вдвое превышает площадь Австралии, о том, что находится под толстым слоем льда, известно немного. Ученые знают больше о поверхности планеты Марс, чем об этом континенте.
Речь идет о том, что антарктический ледниковый щит, содержащий около 70% пресной воды Земли, является самой большой массой льда на планете. Его толщина в среднем составляет около 2 км и превышает 5 км в самых глубоких местах.
Международная команда исследователей создала самую подробную на сегодняшний день карту скрытого ландшафта континента. Ученые использовали метод анализа возмущений потока льда (Ice Flow Perturbation Analysis, IFPA), который позволяет с помощью физики движения льда определять рельеф под ним. Этот подход анализирует характерные узоры на поверхности, возникающие, когда лед движется над холмами и долинами. Данные также сопоставили с новейшими спутниковыми наблюдениями.
Профессор Эндрю Кертис отметил, что этот метод фактически позволяет "видеть сквозь ледяные щиты", открывая новые возможности для исследований.
Благодаря новой карте удалось обнаружить многочисленные географические объекты в ранее неисследованных регионах – большие горные хребты, глубокие каньоны, широкие долины, а также десятки тысяч ранее неизвестных холмов и впадин.
Исследовательница Хелен Оккенден подчеркнула, что из-за сложности наблюдений под льдом об этих территориях известно меньше, чем о поверхностях Марса и Венеры. Однако новый метод позволил восполнить эти пробелы.
По словам исследователей, предыдущие исследования показывали, что неровности подледникового рельефа – например, крутые склоны или острые горные хребты – могут замедлять таяние ледника, создавая трение и сдерживая его движение к океану. Новая карта станет важным ориентиром для будущих исследований, поможет точнее прогнозировать повышение уровня моря и оценить риски затопления прибрежных городов в будущем.
Напомним, по словам исследователей, дальнейшее сжигание ископаемого топлива удерживает тепло в атмосфере, океанах и на суше Земли, вместо того чтобы оно отражалось обратно в космос. Это привело к потере баланса, благодаря которому на планете поддерживается стабильный климат. Как считают ученые, Земля потеряла баланс – сейчас разница между поглощенной и отраженной энергией является самой большой с момента начала измерений в 1960 году. Это означает, что все больше тепла Солнца остается на Земле.