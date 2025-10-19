Это оказался совершенно новый вид.

Ученые разморозили древнюю почву в вечной мерзлоте Сибири и нашли там крошечных червей, которых затем смогли "реанимировать". Как пишет Earth.com, черви "проснулись" после экстремально длительного заморозка со времен последнего ледникового периода и возобновили свою нормальную жизнедеятельность в лабораторных условиях после регидратации и кормления.

Согласно статье в PLOS Genetics, исследователи датировали фрагменты растений, запечатанные в той же норе, что и черви. Возраст этих фрагментов составляет около 46 000 лет, что позволяет отнести находку к позднему плейстоцену. В этом слое были холодные, сухие и бедные кислородом условия, которые замедляют химическое повреждение клеток и ДНК.

Новый вид с необычной генетикой

Ученые в конце концов смогли определить их как новый вид, который назвали "Panagrolaimus kolymaensis". Её геном содержит три набора хромосом, что называется триплоидией. Это часто встречается у животных, размножающихся без самцов, эти черви размножаются партеногенезом, поэтому одна самка может стать основой новой линии.

Однако главный вопрос заключается в том, как они выжили так долго.

Исследователи проверили, насколько выносливы P. kolymaensis, и выяснили, что, если дать червям немного времени на высыхание перед замораживанием, они подготовятся к криптобиозу и выживут при температуре -80 °C.

Таким образом, вечная мерзлота способствовала выживанию нематод, поддерживая стабильные температуры, очень низкую влажность и дефицит кислорода.

В ходе исследования также был протестирован практический метод на современных лабораторных червях. Как правило, глубокая заморозка нематод без добавок приводит к их гибели. Однако использование двухэтапного подхода — высушивание личинок, а затем замораживание при температуре -80 °C — изменило результат. Через 480 дней высушенные, а затем замороженные черви восстановились и развивались нормально.

"В целом, наше исследование показывает, что нематоды развили механизмы, позволяющие им сохранять жизнь в течение геологических периодов времени. Наши результаты крайне важны для понимания эволюционных процессов, поскольку время жизни одного поколения может варьироваться от нескольких дней до тысячелетий, а долгосрочное выживание особей вида может привести к возрождению линий, которые в противном случае вымерли бы", - отмечают ученые.

Ранее ученые из Университета Колорадо в Боулдере возродили древние микроорганизмы, которые пролежали в вечной мерзлоте Аляски около 40 000 лет, - это может привести к новой пандемии.

