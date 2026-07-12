Ученые нашли доисторическую пещеру, покрытую почти сотней необычных рисунков (фото)

Многие изображения вместо того, чтобы выглядеть как отдельные рисунки, кажутся связанными между собой, образуя более крупные композиции на поверхности скалы.

Недавно обнаруженная доисторическая пещера в восточной Турции привлекает внимание исследователей, которые нашли на ее стенах около 100 нарисованных человеческих и животных фигур.

Как пишет Daily Galaxy, это место может стать одной из самых важных пещер с наскальными рисунками, когда-либо обнаруженных в Анатолии, хотя для подтверждения ее возраста необходимы дополнительные научные исследования.

Пещера была обнаружена во время полевых работ в каньоне Тохма в Малатье междисциплинарной группой под руководством доктора Левента Искендероглу из Университета Иненю. Нарисованные в красных и красновато-коричневых тонах фигуры, по-видимому, рассказывают гораздо более долгую историю, чем простое посещение этого места.

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Интересно, что каньон Тохма в районе Даренде провинции Малатья уже известен своими скалистыми утесами и речным ландшафтом. Теперь это открытие добавляет новую главу в историю этого района, раскрывая место, где доисторические общины оставили после себя богатую коллекцию изображений, сохранившихся на протяжении тысячелетий.

Рисунки, накапливавшиеся с течением времени

Стены пещеры покрыты почти сотней изображений человеческих фигур, животных и геометрических символов, выполненных в красных тонах. Многие изображения вместо того, чтобы выглядеть как отдельные рисунки, кажутся связанными между собой, образуя более крупные композиции на поверхности скалы.

Согласно заявлению Университета Иненю, некоторые фигуры были нарисованы поверх более старых, в то время как в других местах наблюдаются пересекающиеся линии и заметные изменения стиля. Эти детали предполагают, что пещеру посещали снова и снова, и разные группы добавляли новые рисунки в течение длительного периода.

Отмечается, что вместо того, чтобы рассматривать пещеру как результат одного художественного события, исследователи рассматривают её как визуальную летопись, которая может сохранять несколько разных моментов в истории этого места.

"Более тщательное исследование выявляет стилистические вариации и различия в текстуре краски и пигментов, указывая как на более ранние, так и на более поздние этапы создания произведений искусства. Это говорит о том, что это место могло использоваться на протяжении тысяч лет. Это могло быть священное или связанное со сновидениями место, которое неоднократно посещали поколения и которое было наполнено символическим значением", - сказал доктор Левент Искендероглу, доцент кафедры живописи факультета изящных искусств и дизайна Университета Иненю.

Другой стиль доисторического искусства

Доктор Левент также пояснил, что в росписях используется символический и схематический стиль. Источник отметил, что они отличаются от более естественного наскального искусства, встречающегося в некоторых частях Европы, и вместо этого опираются на простые формы, повторяющиеся фигуры и знаки. Он добавил:

"В частности, наше внимание привлекли отпечатки рук. Мы интерпретировали их как форму сопротивления смертности. Возможно, люди хотели оставить неизгладимый след своего существования, отпечатав свои руки на этих стенах".

Важно, что сочетание человеческих фигур, животных и геометрических мотивов также вызвало вопросы о том, как могла использоваться пещера. Исследователи изучают возможность того, что это могло играть ритуальную или связанную с верованиями роль, хотя доктор Левант ясно дал понять, что пока это лишь предположение.

Открытие уже сравнивают с другими известными доисторическими расписными памятниками в Турции, включая Бельдиби в Анталии, наскальные рисунки Латмоса на границе Айдын-Мугла и пещеру Догу Сандал в Мерсине. Количество изображений и разнообразие сюжетов делают пещеру в каньоне Тохма особенно примечательной.

Защита памятника - первостепенная задача

Отмечается, что исследователи пока не установили точный возраст пещеры. Их следующие шаги включают изучение расписных поверхностей, анализ пигментов, классификацию изображений и создание подробного перечня всего, что сохранилось на стенах.

"Мы пока не можем точно датировать это место, но наши предварительные данные предполагают, что некоторые следы могут относиться к неолиту. Окончательная датировка будет проведена после завершения анализа методом радиоуглеродного датирования и уран-ториевого анализа (U-Th)", - говорится в том же пресс-релизе.

Исследовательская группа также подготовит отчеты для соответствующих природоохранных органов. Эта работа считается необходимой, прежде чем можно будет сделать какие-либо окончательные выводы о значимости этого места.

Важно, что защита пещеры стала неотложной задачей, поскольку она уже недавно пострадала. Доктор Левант предостерег от незаконных раскопок и поиска сокровищ, объяснив, что внутри пещеры нет спрятанного золота:

"Если это место будет должным образом защищено и будут созданы необходимые условия для посетителей, оно может стать одним из главных туристических направлений региона. Но это не просто наше наследие - это часть общей истории человечества. Защита его и обеспечение возможности будущим поколениям познакомиться с ним невероятно важны".

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