Ученые нашли муху, которая сбрасывает крылья и жертвует своим зрением: для чего она это делает

Чтобы исследовать, как насекомые адаптируются к этому переходу, исследователи изучили оленьих клещей на разных этапах их жизни.

Найдя хозяина и навсегда сбросив крылья, кровососущая муха, по-видимому, жертвует частью своего зрения, чтобы лучше поддерживать свой паразитический образ жизни. Об этом пишет SciTechDaily.

Исследователи из Аберистуитского университета и Флорентийского университета обнаружили, что это существенное изменение в поведении сопровождается значительным изменением в сенсорной системе насекомых.

Отмечается, что после того, как муха обосновывается на хозяине, "оленьи клыки", по-видимому, перенаправляют ресурсы с поддержания высокочувствительного зрения. Ученые считают, что это может помочь сохранить энергию для функций, которые становятся более важными, когда мухи перестают летать и начинают жить как паразиты.

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"Зрение играет жизненно важную роль в поведении животных, но оно также энергозатратно. Эволюция благоприятствует сенсорным системам, которые эффективно соответствуют образу жизни животного. Некоторые кровососущие мухи в значительной степени полагаются на зрение, в то время как другие постоянно живут на хозяевах и мало в нем нуждаются. Оленьи клещи особенно интересны, потому что они переключаются между этими двумя образами жизни", - сказал доктор Роджер Сантер из Департамента биологических наук Аберистуитского университета, возглавлявший исследование.

Сравнение летающих и бескрылых оленьих клещей

Чтобы исследовать, как насекомые адаптируются к этому переходу, исследователи изучили оленьих клещей на разных этапах их жизни. Это включало крылатых взрослых особей, пойманных во время поиска хозяев, и бескрылых взрослых особей, собранных с оленей после того, как они перешли к паразитическому образу жизни.

Команда сосредоточилась на генах, участвующих в зрительной чувствительности, известных как опсины. Сравнивая активность генов до и после того, как мухи сбрасывают крылья, ученые смогли увидеть, как зрительная система насекомых реагирует на такое внезапное изменение образа жизни.

Зрение ухудшается после того, как мухи находят хозяина

Доктор Сантер сказал:

"Мы обнаружили, что зрительная система летающей оленьей клещи очень похожа на зрительную систему мухи цеце, которая, как известно, охотится на млекопитающих-хозяев в Африке. Однако после того, как оленья клеща теряет крылья и становится эктопаразитом, активность ее генов опсина снижается примерно до половины предыдущего уровня. Это говорит о том, что мухи не теряют зрение полностью, но их зрительная чувствительность снижается. Мы думаем, что муха может жертвовать зрением, чтобы сохранить энергию для таких функций, как пищеварение и размножение".

Результаты показывают, что оленьи клещи сохраняют способность видеть после того, как поселяются на хозяине, но их зрительная чувствительность становится намного ниже, чем была на стадии поиска хозяина.

Опубликованное в журнале Journal of Experimental Biology исследование предлагает новые сведения о том, как паразиты адаптируют свои сенсорные системы при резких изменениях образа жизни.

Ученые утверждают, что лучшее понимание того, как оленьи клещи и другие кровососущие мухи используют свои органы чувств, в конечном итоге может способствовать улучшению методов мониторинга и борьбы с ними.

Новости о насекомых

Простая прогулка по парку, выход на природу или даже несколько часов, проведенных во дворе собственного дома, могут обернуться неприятным сюрпризом: обнаружением клеща, прицепившегося к коже. Хотя не все клещи являются переносчиками болезней, специалисты отмечают, что чрезвычайно важно знать, что делать, если вы обнаружили паразита на себе, на своем ребенке или даже на домашнем питомце.

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