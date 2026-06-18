Что делать, если клещ укусил человека или домашнего питомца: врачи дали советы

Врачи перечислили опасные симптомы, которые могут появиться у человека или животного после укуса клеща.

Простая прогулка по парку, выход на природу или даже несколько часов, проведенных во дворе собственного дома, могут обернуться неприятным сюрпризом: обнаружением клеща, прицепившегося к коже. Хотя не все клещи являются переносчиками болезней, специалисты отмечают, что чрезвычайно важно знать, что делать, если вы обнаружили паразита на себе, на своем ребенке или даже на домашнем питомце, пишет antena.

Издание отмечает, что способ удаления клеща может стать решающим фактором между правильной реакцией на ситуацию и ситуацией, которая повышает риск заражения.

Советы, которые помогут предотвратить укусы клещей

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Во время прогулок в районах с густой растительностью рекомендуется носить светлую одежду, длинные брюки и закрытую обувь. Специалисты советуют избегать участков с высокой травой и густыми кустарниками, а также использовать репелленты против насекомых.

Кроме того, по возвращении домой одежду следует тщательно проверить и, по возможности, просушить при высокой температуре.

Что делать, если вы обнаружили клеща на теле

С помощью пинцета с тонким кончиком захватите его как можно ближе к поверхности кожи.

"Потяните резко и равномерно, не крутя и не делая резких движений. Цель состоит в том, чтобы извлечь клеща целым", – поясняется в публикации.

После того как удалили клеща с тела, сделайте следующее:

Тщательно промойте участок водой с мылом;

Продезинфицируйте место укуса медицинским спиртом или антисептиком;

Вымойте руки;

Утилизируйте клеща, поместив его в закрытую емкость со спиртом или сбросив в унитаз.

Издание предупреждает, что если при попытке извлечь клеща из места укуса его голова отломалась и осталась в ткани, или же он глубоко вонзился и самостоятельно вы его извлечь не можете, следует немедленно обратиться к врачу.

Вмешательство медицинского работника в кабинете или в отделении неотложной помощи гарантирует полное и стерильное удаление паразита, устраняя риск того, что оставшиеся под кожей фрагменты могут вызвать серьезные инфекции.

В то же время врачи предупреждают, что не следует применять народные методы, такие как вазелин, масло, спирт, нанесенный непосредственно на клеща, лак для ногтей или прикладывание источника тепла. Эти методы могут заставить клеща выделять больше секрета в кожу, что повышает риск передачи возбудителей заболеваний.

Что делать, если вы обнаружили клеща у ребенка

Процесс удаления клеща с тела не отличается от того, что происходит у взрослых, но все манипуляции следует проводить с еще большей осторожностью.

Кроме того, издание добавило, что родителям следует наблюдать за ребенком в течение примерно 30 дней на предмет появления таких симптомов, как:

Лихорадка;

Кожные высыпания;

Сильная усталость;

Боль в мышцах;

Боль в суставах;

Головная боль.

В статье отмечается, что при появлении этих симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу и сообщить дату обнаружения клеща, а также место, где ребенка, вероятно, могли укусить.

Что делать, если часть клеща осталась в коже

Специалисты объясняют, что организм может естественным образом вывести эти фрагменты по мере заживления кожи. Однако если остатки клеща можно легко удалить пинцетом, это следует делать осторожно.

Издание добавило, что не следует ковырять кожу для удаления обломков, поскольку это может привести к дополнительным травмам и местным инфекциям. В таких случаях необходимо вмешательство врача.

"Если участок покраснел, опух, болит или появились признаки инфекции, следует обратиться к врачу", – говорится в статье.

Прием антибиотиков

Издание сообщило, что в большинстве случаев антибиотики после укуса клеща принимать не рекомендуется.

"Однако при определенных обстоятельствах и в регионах, где болезнь Лайма широко распространена, врач может назначить прием одной дозы антибиотика для снижения риска заражения", – отмечается в публикации.

В то же время не следует заниматься самолечением: решение о приеме лекарств должен принимать специалист.

Симптомы, на которые следует обращать внимание после укуса клеща

Отмечается, что даже при правильном удалении клеща важно следить за состоянием здоровья в течение нескольких последующих недель.

Лучше обратиться за консультацией к врачу, если появляются:

Повышенная температура;

Сыпь на коже;

Необычная усталость;

Боли в мышцах и суставах;

Отек суставов;

Постоянные головные боли.

Удаление клещей с собак и других животных

Издание предупредило, что клещи могут прицепиться и к собакам, кошкам или другим домашним животным, а затем попасть в жилище.

Владелец домашнего питомца может самостоятельно удалить клеща с помощью специальных пинцетов или устройства, предназначенного для удаления клещей.

После удаления место укуса необходимо продезинфицировать и наблюдать за ним. Если у животного наблюдается апатия, отсутствие аппетита, повышенная температура или другие необычные симптомы, рекомендуется обратиться к ветеринару.

Как снизить риск появления клещей во дворе

Эксперты рекомендуют несколько простых мер для ограничения присутствия клещей вокруг дома:

Регулярно подстригайте газон;

Убирайте сухую листву и густую растительность;

Храните дрова в сухих местах;

Игровую площадку и террасу размещайте на расстоянии от лесистых участков;

Не допускайте проникновения диких животных на участок, устанавливайте специальные ограждения.

Советы при укусах других насекомых

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