Археологи нашли скрытую сеть туннелей под каменным городом, которому 4500 лет (видео)

Это подземное открытие дополняет и без того впечатляющую оборонительную систему.

Удивительное открытие под каменным городом Хоучэнцзуй на севере Китая, в котором ученые обнаружили скрытый лес на глубине 626 метров, открывает археологам новый взгляд на жизнь в неолитический период. Об этом пишет Daily Galaxy.

Скрытая под впечатляющими каменными укреплениями поселения сеть из шести подземных туннелей показала, что строители города планировали гораздо больше, чем можно было увидеть на поверхности.

Интересно, что расположенный на северном берегу реки Хунь в автономном районе Внутренняя Монголия Китая, каменный город Хоучэнцзуй датируется примерно 4300-4500 годами. Этот объект, занимающий около 340 акров, был известен своей сложной оборонительной планировкой еще до того, как раскопки обнаружили еще один слой его истории под землей.

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Первое обнаружение объекта произошло в 2005 году, но археологи начали раскопки только в 2019 году. Ранние работы выявили внутренний город, внешний город, укрепленные ворота и оборонительные траншеи, показав, что поселение было тщательно спроектировано для защиты своих жителей. Несколько лет спустя исследователи сделали еще более удивительную находку под землей.

Скрытая сеть под оборонительными сооружениями города

Отмечается, что окрытие произошло во время раскопок, проведенных в 2023 году, когда археологи обнаружили шесть взаимосвязанных туннелей под поселением. По данным Института археологии Китайской академии социальных наук, который объявил об этих находках через Институт культурных реликвий и археологии, туннели повторяют круговую планировку города над ними.

Проходы расположены на разной глубине, от примерно 1,5 метров ниже поверхности до почти 6 метров под землей. Они также поразительно однородны, их высота составляет около 1,8 метра, а ширина - 1,2 метра, с тщательно построенными арочными потолками.

Эти туннели тянутся от центра города, проходят под стенами и воротами и продолжаются за пределами внешних укреплений, образуя разветвленную подземную сеть под поселением. Их расположение и связь с ключевыми оборонительными сооружениями предполагают, что они были тщательно интегрированы в общую планировку города, а не просто добавлены на более позднем этапе.

Уровень планирования, который удивил археологов

Важно, что обнаружение одного подземного прохода на неолитическом памятнике уже само по себе считалось бы исключительным открытием, поскольку подземные сооружения этого периода редко документируются. Но обнаружение не одного, а шести взаимосвязанных туннелей, построенных с одинаковыми размерами и интегрированных в оборонительную систему города, было совершенно иным делом.

Масштаб и организация сети сразу же привлекли внимание исследователей и побудили к более тщательному изучению того, как была спланирована и построена такая амбициозная подземная система.

Как сообщает China Daily, Сунь Цзиньсун, директор Академии культурных реликвий и археологии Внутренней Монголии, сказал, что один из туннелей идет от внутреннего барбакана к внешней части города, а другой напрямую соединяется с окружающим рвом.

Инетерсно, что это подземное открытие дополняет и без того впечатляющую оборонительную систему. Ранее в ходе раскопок были обнаружены Главные городские ворота, Городские ворота Урны, Внешние Городские ворота Урны и ряд траншей, окружающих ключевые входы и стены, - все это было построено для укрепления обороны поселения.

Что известно археологам на данный момент

Исследователи считают, что туннели могли служить как военным, так и экономическим целям. Некоторые из них выходят за пределы оборонительных стен города, что делает их пригодными для перемещения военных припасов или транспортировки товаров под поселением.

Проходы достаточно широки, чтобы человек с оборудованием мог комфортно передвигаться по ним, и в то же время достаточно узки, чтобы их можно было защитить при необходимости. Цзиньсун отметил:

"Конструкция ворот Каменного города Хоучэнцзуй напоминает другие земляные архитектурные руины (построенные столетия спустя) в регионе Центральной равнины Китая. Эти сходства демонстрируют коммуникацию между народами разных регионов".

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Археологи обнаружили тайник с персидскими золотыми монетами в древнем городе Нотион на западе Турции. Монеты, зарытые в небольшой горшок более двух тысячелетий назад, возможно, использовались для оплаты наемных солдат во время конфликтов между персидскими и афинскими войсками.

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