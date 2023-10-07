Астрономы предполагали, что звезда в результате коллапса стала черной дырой, а не вызвала взрыв сверхновой. Однако теперь появилась другая гипотеза.

В 2009 году гигантская звезда, которая была в 25 раз массивнее Солнца, претерпела период значительного роста светимости, увеличив яркость до миллиона Солнц, будто была готова взорваться сверхновой. Но затем она скорее исчезла, чем взорвалась. И когда астрономы попытались увидеть звезду с помощью Большого бинокулярного телескопа (LBT), космических телескопов Hubble и Spitzer, они ее не нашли.

Звезда, известная как N6946-BH1, сейчас считается несостоявшейся сверхновой, пишет Universe Today. Астрономы считают, что звезда в результате коллапса стала черной дырой, а не вызвала взрыв сверхновой. Но это была гипотеза. Наверняка известно лишь то, что на какое-то время она стала ярче, а затем - настолько тусклой, что телескопы не смогли ее наблюдать. Но все изменилось благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба (JWST).

Новое исследование, опубликованное на arXiv, анализирует данные, собранные с помощью инструментов NIRCam и MIRI телескопа JWST. На снимке виден яркий инфракрасный источник, который выглядит как остатки пылевой оболочки, окружающей положение первоначальной звезды. Это соответствовало бы материалу, выброшенному из звезды во время ее быстрого увеличения яркости. Это также может быть инфракрасное свечение вещества, падающего в черную дыру, хотя это кажется менее вероятным.

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Удивительно, но исследователи также обнаружили не один оставшийся объект, а целых три. Это делает модель неудавшейся сверхновой менее вероятной. Предыдущие наблюдения за N6946-BH1 представляли собой смесь этих трех источников, поскольку разрешение было недостаточно высоким, чтобы их различить.

Таким образом, более вероятная версия состоит в том, что увеличение светимости 2009 года было вызвано слиянием звезд. То, что казалось яркой массивной звездой, на самом деле было звездной системой, которая стала ярче, когда две звезды слились, а затем погасла.

Хотя данные склоняются в пользу модели слияния, они не могут исключать версию неудавшейся сверхновой. Это делает человеческое понимание сверхновых и черных дыр звездной массы более сложным. Благодаря слияниям черных дыр, наблюдаемым LIGO и другими гравитационно-волновыми обсерваториями, мы знаем, что черные дыры звездной массы существуют и относительно распространены. Таким образом, некоторые массивные звезды действительно становятся черными дырами. Но станут ли они первыми сверхновыми, пока под вопросом. Обычные сверхновые могут иметь достаточно остаточной массы, чтобы стать черной дырой, но трудно представить, как после сверхновых могли образоваться самые большие звездные черные дыры.

N6946-BH1 находится в галактике на расстоянии 22 миллионов световых лет, поэтому тот факт, что JWST может различать несколько источников, впечатляет. Это также дает астрономам надежду на то, что подобные звезды будут наблюдаться в будущем.

Имея больше данных, астрономы смогут различать слияния звезд и настоящие неудавшиеся сверхновые, что поможет понять последние стадии жизни звезд, когда они движутся к превращению в черные дыры звездной массы.

Другие новости астрономии

Как сообщал УНИАН, ранее британские астрономы зафиксировали крупнейший в истории космический взрыв. Он был в 10 раз ярче, чем вспышка любой сверхновой. Вспышку зафиксировали еще в 2020 году приборы станции изучения космоса в Калифорнии.

Ученые пришли к выводу, что причиной взрыва стало масштабное облако газа, в тысячи раз превышающее размеры Солнца, которое было поглощено сверхмассивной черной дырой.

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