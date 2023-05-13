Вспышку зафиксировали еще в 2020 году приборы станции изучения космоса в Калифорнии, но только через год астрономы заинтересовались полученными данными.

Британские астрономы зафиксировали крупнейший в истории космический взрыв, который был вдесятеро ярче, чем вспышка любой сверхновой.

Взрыв произошел на расстоянии 8 мдрд световых лет. Он, как предполагают ученые, стал результатом поглощения гигантского облака газа сверхмассивной черной дырой, передает Би-би-си.

Вспышку автоматически зафиксировали еще в 2020 году приборы станции изучения космоса в Калифорнии, но только через год астрономы заинтересовались полученными данными и начали их анализировать.

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Как сообщил руководитель исследовательской группы британского Саутгемптонского университета Филип Уайзман, змасштаб открытия стал очевидным, как только ученым удалось определить расстояние до взрыва. По их данным, это не только самый мощный взрыв, но и самый продолжительный. Открытию присвоено обозначение AT2021lwx.

Команда Уайзмана была озадачена тем, чем мог быть вызван такой яркий взрыв, поскольку в научной литературе не было ничего, что могло бы объяснить это явление.

"Большинство событий, связанных со сверхновыми, длятся всего пару месяцев, прежде чем исчезнуть. Нечто, что способно сохранять такую яркость в течение почти трех лет - крайне необычно", - сказал Уайзман.

В итоге ученые пришли к выводу, что причиной взрыва стало масштабное облако газа, в тысячи раз превышающее размеры Солнца, которое было поглощено сверхмассивной черной дырой.

Взрыв посылает ударную волну в космос, а остатки перегретого газового облака остаются вокруг черной дыры, образуя нечто, напоминающее круг.

Считается, что в центре всех галактик есть черные дыры, и, по мнению ученых, подобные взрывы способствуют смещению этих центров и, как следствие, изменению конфигурации галактик.

При этом Уайзман уточнил, что явления такой мощности происходят крайне редко.

Исследования космоса: новости

Реулярные исследования космоса проливают свет на события, которые в нем происходят. При этом ученые не оставляют попыток получить доказательства о том, что в космосе есть условия для зарождения жизни. Так 8 мая ученые заявили об обнаружении больших спутников с океанами в Солнечной системе.

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