Харьковские ученые из Радиоастрономического института досконально изучили остатки сверхновой звезды Кассиопея А, которая находится на расстоянии 11 тыс. световых лет от Земли.
Об этом говорится в сообщении Национальной академии наук (НАН) Украины. Ученые пояснили, что с помощью радиотелескопа украинского производства "ГУРТ" в результате наблюдений, проводимых с мая по октябрь 2019 года, смогли обнаружить остатки сверхновой звезды и измерить ее абсолютный интегральный спектр. Впервые это удалось сделать с рекордной точностью и разрешением.
Это позволило определить величины основных параметров (температуру, величину ионизации и степень эмиссии) внутренней и наружной материи сверхновой. Ученые отметили, что звезда является одним из самых молодых известных остатков сверхновой (возраст - около 350 лет).
Главное достижение украинских ученых в этом исследовании - разработка метода изучения эволюции параметров среды внутри и снаружи остатка сверхновой Кассиопеи А во времени.