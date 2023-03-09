В НАН отметили, что ученым удалось досконально изучить остатки Кассиопеи А.

Харьковские ученые из Радиоастрономического института досконально изучили остатки сверхновой звезды Кассиопея А, которая находится на расстоянии 11 тыс. световых лет от Земли.

Об этом говорится в сообщении Национальной академии наук (НАН) Украины. Ученые пояснили, что с помощью радиотелескопа украинского производства "ГУРТ" в результате наблюдений, проводимых с мая по октябрь 2019 года, смогли обнаружить остатки сверхновой звезды и измерить ее абсолютный интегральный спектр. Впервые это удалось сделать с рекордной точностью и разрешением.

Это позволило определить величины основных параметров (температуру, величину ионизации и степень эмиссии) внутренней и наружной материи сверхновой. Ученые отметили, что звезда является одним из самых молодых известных остатков сверхновой (возраст - около 350 лет).

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Главное достижение украинских ученых в этом исследовании - разработка метода изучения эволюции параметров среды внутри и снаружи остатка сверхновой Кассиопеи А во времени.