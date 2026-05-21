Солнце излучало загадочный радиосигнал 19 дней подряд: почему это произошло

Обычный радиоволновой импульс, который должен был угаснуть за считанные часы, затянулся на рекордные 19 дней.

21 августа 2025 года Солнце испустило то, что казалось обычной вспышкой радиоволновой энергии – разновидность импульсов, которые астрономы наблюдают регулярно и ожидают их угасания в течение нескольких часов или дней. Но этот сигнал отказался исчезать.

Пока ученые продолжали отслеживать его, вспышка растянулась далеко за пределы всего, что фиксировалось ранее, став в итоге самым продолжительным всплеском солнечного радиоизлучения из всех, когда-либо наблюдавшихся, пишет Gizmodo.

Команда исследователей проанализировала это событие, используя данные четырех различных миссий NASA, каждая из которых случайно зафиксировала радиовсплеск в течение нескольких дней на протяжении трех последовательных временных окон. Рекордная радиовспышка продолжалась в общей сложности 19 дней, побив предыдущий рекорд, составлявший всего пять дней!

Результаты работы команды, опубликованные в журнале The Astrophysical Journal Letters, помогли точно определить источник радиовсплеска и могут помочь ученым лучше прогнозировать космическую погоду.

Природа солнечных вспышек

Солнце представляет собой колоссальную сферу из сверхгорячей плазмы, которая постоянно подвержена сильным извержениям. Солнечные вспышки, или массивные выбросы энергии, происходящие на поверхности, ускоряют крошечные частицы, такие как электроны, в атмосфере Солнца. Когда эти электроны движутся сквозь солнечную плазму, они испускают интенсивное излучение в виде радиоволн.

Существуют различные типы солнечных радиовсплесков в зависимости от их частоты и продолжительности. Рекордная радиовспышка относится к категории Тип IV, к которой обычно относятся длительные излучения, вызванные электронами, застрявшими в крупных магнитных петлях в короне Солнца (самом внешнем слое атмосферы).

Событие впервые зафиксировал Solar Orbiter – зонд для наблюдения за Солнцем, совместно управляемый Европейским космическим агентством и NASA, который делает самые близкие в истории снимки нашей родительской звезды.

Затем, 12 дней спустя, зонд NASA Parker Solar Probe, космический аппарат, предназначенный для полетов непосредственно через внешнюю атмосферу Солнца, и Wind, спутник, наблюдающий за потоком частиц в солнечном ветре, зафиксировали перекрывающиеся интервалы радиовсплеска. День спустя, 9 сентября, STEREO-A от NASA, миссия по изучению эволюции солнечных бурь, стала последней, кто наблюдал этот радиовсплеск.

Поиск источника излучения

Недавно зафиксированная радиовспышка оказалась крайне необычной, поскольку продолжалась гораздо дольше, чем ожидалось, что указывает на ее вероятное происхождение от устойчивого источника энергичных электронов или магнитной активности в атмосфере Солнца.

Команда, стоявшая за новым исследованием, возглавляемая учеными из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в сотрудничестве с международными исследователями, разработала новую методику определения источника радиовсплеска. Ученые использовали данные с космического аппарата STEREO-A в качестве трекера, что позволило локализовать источник вблизи структуры в атмосфере Солнца, называемой шлемовидным стримером.

Шлемовидный стример – это воронкообразная структура в солнечной короне. Он формируется, когда горячая солнечная плазма оказывается запертой вдоль гигантских магнитных петель, простирающихся наружу от Солнца, с длинными шлейфоподобными хвостами, уходящими в космос.

У ученых есть теория относительно того, почему именно этот радиовсплеск продолжался так долго. Они полагают, Трио взрывных выбросов, называемых корональными выбросами массы, внутри одного и того же региона могло подпитывать это рекордное событие.

Хотя сами радиоволны безвредны, та же магнитная среда, которая их породила, может приводить к солнечной активности, способной повлиять на космические аппараты и спутники. Вот почему ученые внимательно следят за Солнцем, надеясь лучше понять его вспышки, чтобы помочь защитить наши объекты на околоземной орбите.

