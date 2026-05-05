Солнце исчезнет на несколько минут: до уникального затмения осталось 100 дней

В августе 2026 года полное солнечное затмение впервые за десятилетие будет видно с материковой Европы.

До одного из самых эффектных астрономических явлений осталось всего 100 дней. Уже 12 августа 2026 года Луна полностью закроет Солнце, превратив день в короткие сумерки и открыв для наблюдателей солнечную корону, пишет Forbes.

Это затмение станет особенным для Европы: в последний раз подобное явление на материке можно было увидеть еще в 1999 году. Для Исландии это будет первое затмение с 1954 года, а для Испании – с 1905-го.

Событие совпадет с пиком метеорного потока Персеиды, что усилит эффект – в небе могут появиться десятки "падающих звезд".

Когда и где наблюдать

Тень Луны пройдет через Гренландию, Исландию и Испанию. Время будет зависеть от места наблюдения: от послеобеденных часов в Гренландии до вечера в Испании.

Именно Испания считается лучшим вариантом для наблюдения. Там затмение произойдет перед закатом солнца – светило будет низко над горизонтом, что создаст особенно драматичную картину. Лучшие условия прогнозируют во внутренних регионах страны, где в августе обычно ясное небо.

В то же время в Исландии погодные условия значительно менее предсказуемы, а Гренландия, несмотря на потенциально чистое небо, остается сложной для путешествий.

Как выглядит полное затмение

Явление длится несколько часов, но полная фаза – всего несколько минут. Сначала Луна постепенно "закрывает" Солнце, и свет начинает слабеть. Когда перекрытие достигает почти полного, температура падает, а окружающий мир приобретает необычный оттенок.

За мгновение до полной фазы можно увидеть эффект "бриллиантового кольца", после чего небо внезапно темнеет. В этот момент открывается солнечная корона, становятся видны яркие звезды и планеты, а горизонт светится, словно во время заката со всех сторон.

Почему это возможно

Полное солнечное затмение происходит тогда, когда Луна оказывается точно между Землей и Солнцем. Несмотря на колоссальную разницу в размерах, оба светила кажутся одинаковыми на небе – из-за того, что Солнце примерно в 400 раз больше Луны, но и настолько же дальше от Земли.

Именно это редкое совпадение позволяет Луне полностью перекрывать солнечный диск.

Как наблюдать безопасно

Специалисты подчеркивают: смотреть на Солнце без защиты опасно. На протяжении всех фаз затмения, кроме полной, необходимо использовать специальные защитные очки. Только в момент полного перекрытия Солнца их можно снять, чтобы увидеть корону невооруженным глазом.

Следующее полное затмение после этого произойдет 30 марта 2033 года. Его можно будет наблюдать в районе Аляски и Сибири.

