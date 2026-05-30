Три года подряд Земля будет погружаться в темноту посреди дня: вот когда это произойдет

Первое затмение состоится уже в 2026 году.

Земля переживет уникальную серию солнечных затмений три года подряд – в 2026, 2027 и 2028 годах. Кульминацией станет затмение 2027 года, которое считается вторым по продолжительности в этом столетии, сообщает Blikk.

12 августа 2026 года состоится первое затмение серии. Полностью его увидят жители западной Исландии и севера и востока Испании – там Луна закроет Солнце и на несколько минут превратит день в ночь. Продолжительность – 2 минуты 18 секунд.

Частичное затмение можно будет наблюдать во многих странах Европы. Явление начинается вечером около 19:10 и достигает пика около 20:05, когда Солнце окрашивается в красновато-оранжевый цвет. Такой вид придает пейзажу почти апокалиптическую атмосферу.

2027 год

2 августа 2027 года наступит настоящая кульминация. Полное солнечное затмение продлится рекордные 6 минут и 20 секунд, благодаря особому стечению обстоятельств: Земля будет находиться в самой удаленной точке от Солнца, а Луна – в самой близкой к Земле.

Полоса полной темноты пройдет через южную Испанию, Северную Африку, Ближний Восток и Сомали. Дольше всего темноту ощутят в Египте – вблизи Луксора.

Испания уже готовится к туристическому буму и даже создала специальный правительственный комитет для координации мероприятий.

2028 год

26 января 2028 года серию завершит кольцевое солнечное затмение. Луна не полностью закроет Солнце, но вокруг него появится яркое "кольцо огня" – не менее впечатляющее зрелище. Его увидят в Эквадоре, северной Бразилии, Португалии, Испании и Марокко.

Эксперты предупреждают, что смотреть на Солнце во время затмения без защиты опасно для зрения. Обязательно используйте специальные очки или фильтры для затмения.

Супервспышки так называемого "S-класса"

Ранее ученые сообщали, что в течение текущего 25-го солнечного цикла Солнце, возможно, уже должно было вызвать солнечную вспышку самого высокого класса. В целом исследователи проанализировали данные, собранные в период с 1975 по 2025 год с помощью геостационарных оперативных экологических спутников, и обнаружили 37 супервспышек так называемого "S-класса" в предыдущих солнечных циклах.

