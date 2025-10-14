Один из видов птиц демонстрирует крайне необычное поведение во время кладки.

Большинство птиц чувствуют, когда их кладка завершена, тактильно стимулируя наседное пятно — безперый участок на животе, который согревает яйца. Однако, как пишет научный писатель Стюарт Блэкман для DiscoverWildlife, есть данные, что некоторые виды считают яйца визуально, чтобы понять, сколько нужно отложить.

Так, американские лысухи довольно хорошо замечают и избавляются от яиц, которые подбрасывают другие птицы в их гнёзда в период яйцекладки.

В то же время, если чужое яйцо очень похоже на их собственное, они не только не замечают его, но и, по всей видимости, откладывают на одно яйцо меньше. Как объясняет Блэкман, это позволяет предположить, что они решают, сколько яиц отложить, исходя из общего количества яиц в гнезде.

Видео дня

В то же время есть и другое объяснение - возможно, чужие яйца добавляются в гнездо, когда период яйцекладки подходит к концу.

Интересные факты о птицах

Ранее УНИАН рассказывал о крайне необычной птице, которая находится под угрозой вымирания - колумбийском пастушке.

Одной из главных особенностей колумбийского пастушка является то, что эта птица издает необычный звук, который похож на хрюканье. Из-за этого даже местные жители не всегда понимают, что они слышат именно эту птицу.

Также мы рассказывали о самой маленькой птице в Украине. Желтоголовый королек обитает в украинских еловых лесах и считается наименьшим по размеру видом во всей Евразии, а также одним из самых маленьких в мире. Он весит всего 5-7 грамм, как лист бумаги или монета, а длина тела достигает 8 сантиметров.

Вас также могут заинтересовать новости: